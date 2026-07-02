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MLB／鈴木誠也大聯盟百轟日本第4人 小熊8轟平隊史23：3痛擊教士

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
日籍強打鈴木誠也一開賽就用全壘打轟下領先，大聯盟生涯第100轟出爐。 路透
日籍強打鈴木誠也一開賽就用全壘打轟下領先，大聯盟生涯第100轟出爐。 路透

2026世足賽

小熊隊今天在主場以23：3棒打教士隊，拿下近19場比賽來的第15勝。日籍強打鈴木誠也一開賽就用全壘打轟下領先，大聯盟生涯第100轟出爐，成為繼松井秀喜、鈴木一朗、大谷翔平後，史上第4位達成百轟里程碑的日本球員。

鈴木誠也首局就從教士先發投手布勒（Walker Buehler）手中轟出3分全壘打，擊球初速102.8 英里（約165.4公里）、飛行距離426英尺（約129.8公尺），本季累積13轟，大聯盟生涯百轟達陣，也是日籍右打第一人。

鈴木誠也此戰繳出單場3安3打點表現，連3場比賽至少雙安表現，且連續6場比賽有安打，目前打擊率2成74，敲回42分打點，OPS（整體攻擊指數）0.823。

鈴木誠也首局的全壘打也替小熊隊的全壘打煙火秀揭開序幕，團隊單場揮出8支全壘打，追平隊史單場最多轟紀錄，包括史旺森（Dansby Swanson）三響砲、康佛托（Michael Conforto）雙響砲、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、布許（Michael Busch）都開轟。

史旺森昨天敲雙響砲，今天更演出生涯首次三響砲，近10場比賽累積26分打點，寫下小熊隊史，自己也不知道手感怎麼會這麼燙。 法國新聞社
史旺森昨天敲雙響砲，今天更演出生涯首次三響砲，近10場比賽累積26分打點，寫下小熊隊史，自己也不知道手感怎麼會這麼燙。 法國新聞社

其中游擊手史旺森昨天敲雙響砲，今天擔任先發第9棒，更演出生涯首次三響砲，前3局就敲2轟，第8局再轟一發滿貫全壘打，近10場比賽累積26分打點，寫下小熊隊史10戰最多打點紀錄。

小熊隊昨天單場5轟，今天再敲8轟，兩戰累積13發全壘打也寫下隊史任兩場比賽最多全壘打紀錄，連兩戰至少敲5轟則是隊史第3次（前兩次為2002年、2023年）。

小熊 大聯盟 教士

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