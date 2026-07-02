MLB／主砲缺陣洋基連敗不止 賈吉評球隊「缺乏專注力」

連敗不止洋基今天再戰老虎，雖然在第9局攻下關鍵2分追平比數，但在突破僵局11局上一口氣失掉4分，最終2：6遭老虎系列賽橫掃，連敗場次來到七場，因傷缺陣的洋基隊長賈吉（Aaron Judge）更直言球隊有些「專注力不足」。

老虎開賽靠高尼格爾（Kevin McGonigle）陽春砲先馳得點，6局上靠格林（Riley Greene）高飛犧牲打再下一城，前8局都保持2：0領先，不過洋基在9局下靠羅沙里歐（Amed Rosario）陽春砲先追1分、奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲安後連盜兩壘，接著靠對手暴投跑回追平分，洋基把比數扳成2：2進入延長賽。

延長賽老虎在11局上兩出局後展開猛攻，格林、李灝宇、托克森（Spencer Torkelson）連續保送先得1分，隨後麥金斯崔（Zach McKinstry）安打與洋基失誤一口氣再下三城，而洋基11局下最後反攻形成三上三下，終場2：6吞下7連敗。

洋基球星賈吉因肋骨骨折自六月初就無法出賽，目前歸期未定，他今天受訪時說：「球隊現在狀況並不好，我覺得就是缺乏專注力，我們必須把專注度找回來，最終的目標是贏下世界大賽，所有人每天來球場都該牢記這件事。」

在賈吉缺陣前期洋基仍能維持戰績，但後續情況急轉直下，賈吉說：「真的很難受，我最討厭的事就是缺席比賽，尤其是球隊狀況不好的時候，我更不想缺席。」他最後做出總結：「我們不能垂頭喪氣，沒有人會同情你，也沒有人會替你感到難過，應該接受現實，準備下一場比賽。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）透露，賈吉在休息室講話極具分量，他說：「賈吉身為領袖，能讓所有人感受到他的重要性，每個人都感覺自己是球隊重要的一員，這種影響力非常巨大。 」