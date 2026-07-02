MiLB／潘文輝入選未來之星明星賽 今年唯一台灣代表

美國職棒大聯盟（MLB）今天公布未來之星明星賽名單，費城費城人隊「火球男」潘文輝成為今年唯一台灣代表，歷經手肘手術浴火重生的他，也是史上第15位入選的台灣選手。

潘文輝因進行手肘韌帶置換手術（Tommy John），去年球季報銷，今年從小聯盟1A起步，5月中旬被升上高階1A，累計9場出賽、11局僅失1分，投出13次三振，6月中旬再跳到2A，至今5場出賽投5局，防禦率5.40。

台灣球員過去曾入選未來之星明星賽的包含陳金鋒、曹錦輝、王建民、胡金龍、陳鏞基、林哲瑄、羅嘉仁、陳俊秀、蔣智賢、潘志芳、李振昌、黃暐傑、胡智爲、李灝宇，其中10人後續曾升上大聯盟。

未來之星明星賽預計於美國時間7月12日舉行，地點在費城費城人隊的主場市民銀行球場（CitizensBank Park），該球場也正準備迎接首場大聯盟明星賽；費城上一次承辦明星賽是在1996年的前主場退伍軍人體育場（Veterans Stadium）。