MLB／鄧愷威改列15天傷兵名單 太空人教頭：調整回牛棚投手

太空人隊台灣投手鄧愷威在台灣時間28日先發後被下放3A，如今球隊將他改因右膝拉傷放進15天傷兵名單（IL），太空人隊總教練艾斯帕達（Joe Espada）也透露，會讓他重新調整回牛棚投手的角色。

鄧愷威前一場大聯盟出賽在28日對老虎隊先發3.2局失5分（4分責失）、無關勝敗，賽後被下放3A。日前艾斯帕達曾表示，將鄧愷威送往小聯盟，是希望讓他的投球負擔減輕一些，也讓他稍微喘口氣。

然而太空人隊今天撤銷下放鄧愷威決定，改將他因右膝拉傷列入大聯盟15天傷兵名單。艾斯帕達指出，鄧愷威在傷兵名單期間，會持續在球隊位於佛羅里達的訓練基地進行練習，並且調整回牛棚投手的角色。

艾斯帕達表示：「目前的計畫是讓他在周一（台灣時間周二）進行一次牛棚練投，希望之後能安排他在佛羅里達複合聯盟（Florida Complex League）出賽幾場，我們將會讓他轉任牛棚投手。」

鄧愷威今年轉戰太空人後，開季從牛棚出發，而因球隊先發輪值人手不足，他在5月中轉任先發，本季共先發10場，另後援出賽13場，合計投了64局，防禦率4.36，拿下4勝6敗3中繼。