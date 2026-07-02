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MLB／鄧愷威取消下放小聯盟 改列大聯盟15天傷兵名單

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MLB／鄧愷威取消下放小聯盟 改列大聯盟15天傷兵名單

中央社／ 記者林宏翰洛杉磯1日專電
鄧愷威取消下放小聯盟，改列入15天傷兵名單。 美聯社
鄧愷威取消下放小聯盟，改列入15天傷兵名單。 美聯社

2026世足賽

美國職棒休士頓太空人官網今天宣布，取消台灣投手鄧愷威先前下放小聯盟的手續，改將他列入15天傷兵名單。

官網指出，鄧愷威右膝扭傷，已在球隊的安排之下，前往佛羅里達州的基地進行復健，復健之後將重回後援投手的角色。

休士頓太空人隊原本在6月28日宣布，將鄧愷威下放小聯盟3A，如今球隊撤銷這道手續，改將鄧愷威列在大聯盟的15天傷兵名單。

鄧愷威27日出戰底特律老虎，投3.2局失掉5分，賽後太空人隊名單異動，將鄧愷威下放小聯盟3A。當時鄧愷威對美國媒體表示，有點疲勞。

美國媒體報導，鄧愷威受傷的時間點發生在下放之前。

「運動畫刊」記者藍柏特（Laura Lambert）指出，鄧愷威近期狀況不佳，原因可能跟傷勢有關。

鄧愷威近7場先發投33局，被敲37支安打、責失22分，期間防禦率6.00。

鄧愷威 太空人 大聯盟

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