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MLB／鄧愷威取消下放小聯盟 改列大聯盟15天傷兵名單
美國職棒休士頓太空人官網今天宣布，取消台灣投手鄧愷威先前下放小聯盟的手續，改將他列入15天傷兵名單。
官網指出，鄧愷威右膝扭傷，已在球隊的安排之下，前往佛羅里達州的基地進行復健，復健之後將重回後援投手的角色。
休士頓太空人隊原本在6月28日宣布，將鄧愷威下放小聯盟3A，如今球隊撤銷這道手續，改將鄧愷威列在大聯盟的15天傷兵名單。
鄧愷威27日出戰底特律老虎，投3.2局失掉5分，賽後太空人隊名單異動，將鄧愷威下放小聯盟3A。當時鄧愷威對美國媒體表示，有點疲勞。
美國媒體報導，鄧愷威受傷的時間點發生在下放之前。
「運動畫刊」記者藍柏特（Laura Lambert）指出，鄧愷威近期狀況不佳，原因可能跟傷勢有關。
鄧愷威近7場先發投33局，被敲37支安打、責失22分，期間防禦率6.00。
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