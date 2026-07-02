MLB／鄧愷威取消下放小聯盟 改列大聯盟15天傷兵名單

英格蘭在世足賽淘汰賽險些翻船，面對剛果民主共和國的強悍挑戰，開賽僅7分鐘就被對手撕裂防線陷入苦戰。不過隊長凱恩（Harry Kane）挺身而出，他在比賽後段11分鐘內連進兩球扭轉戰局，不僅率隊以2：1驚險挺進16強，世足賽生涯累積13顆進球，更一舉超越巴西傳奇球王比利（Pele）。

2026-07-02 08:37