MLB／守護者新秀大物記錯出局數釀禍 遊騎兵狄葛隆飆破百英哩火球奪勝

遊騎兵塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）今天先發迎戰守護者，主投7局僅失2分優質先發，遊騎兵在7局上靠守護者新秀英格（Cooper Ingle）發生「忘記出局數」低級失誤攻下超前分，終場4：2贏球，助狄葛隆奪下本季第7勝。

狄葛隆1局下挨曼薩多（Kyle Manzardo）2分砲丟分，不過後續6個半局均未失分，遊騎兵則在3局上靠彼德森（Joc Pederson）2分砲扳平比數，6局打完雙方2：2平手

7局上遊騎兵杜朗（Ezequiel Duran）在1出局後攻佔2壘，下一棒歐蘇納（Alejandro Osuna）擊出左外野飛球被守護者新秀英格接殺，沒想到英格以為已經3人出局，便將球丟往觀眾席，白白讓杜朗回本壘為遊騎兵攻下超前分。

容恩（Josh Jung）8局上再轟出陽春砲替遊騎兵打下保險分，終場遊騎兵4：2擊敗守護者，狄葛隆先發7局失2分，送出9次三振拿下勝投，賽後戰績7勝5敗，防禦率為3.48。

狄葛隆賽後受訪時說：「我今天變化球的手感非常好，對手派出很多左打者，因此我不停變換球的位置。」狄葛隆今天兩度飆出100.5英里（約161.7公里）火球，也是他自2023年以來最快球速，他說：「那是我本季投出最棒的一顆速球。」

英格是守護者農場排名第3號新秀，原先是一名捕手，不過球隊今年開始安排他轉守外野，今天因記錯出局數讓遊騎兵攻下超前分，賽後他說：「當然覺得很糟，真的非常丟臉，以後不會再發生了。」不過守護者總教練沃特（Stephen Vogt）鼓勵他：「就是一次失誤，我們從中學習、放下它，再繼續成長。」