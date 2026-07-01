快訊

「高虹安條款」總統府今公告生效 不少藍綠立委也解套

顏慧欣遭霸凌調查報告出爐 父親顏慶章首發聲：盼重建友善工作環境

「台大五姬」陳匡怡曬自拍照惹議 反嗆學長遭求償300萬…判決曝光

MLB／守護者新秀大物記錯出局數釀禍 遊騎兵狄葛隆飆破百英哩火球奪勝

聯合新聞網／ 綜合報導
遊騎兵強投狄葛隆今天繳出優質先發拿下勝投。 路透社
遊騎兵強投狄葛隆今天繳出優質先發拿下勝投。 路透社

2026世足賽

遊騎兵塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）今天先發迎戰守護者，主投7局僅失2分優質先發，遊騎兵在7局上靠守護者新秀英格（Cooper Ingle）發生「忘記出局數」低級失誤攻下超前分，終場4：2贏球，助狄葛隆奪下本季第7勝。

狄葛隆1局下挨曼薩多（Kyle Manzardo）2分砲丟分，不過後續6個半局均未失分，遊騎兵則在3局上靠彼德森（Joc Pederson）2分砲扳平比數，6局打完雙方2：2平手

7局上遊騎兵杜朗（Ezequiel Duran）在1出局後攻佔2壘，下一棒歐蘇納（Alejandro Osuna）擊出左外野飛球被守護者新秀英格接殺，沒想到英格以為已經3人出局，便將球丟往觀眾席，白白讓杜朗回本壘為遊騎兵攻下超前分。

容恩（Josh Jung）8局上再轟出陽春砲替遊騎兵打下保險分，終場遊騎兵4：2擊敗守護者，狄葛隆先發7局失2分，送出9次三振拿下勝投，賽後戰績7勝5敗，防禦率為3.48。

狄葛隆賽後受訪時說：「我今天變化球的手感非常好，對手派出很多左打者，因此我不停變換球的位置。」狄葛隆今天兩度飆出100.5英里（約161.7公里）火球，也是他自2023年以來最快球速，他說：「那是我本季投出最棒的一顆速球。」

英格是守護者農場排名第3號新秀，原先是一名捕手，不過球隊今年開始安排他轉守外野，今天因記錯出局數讓遊騎兵攻下超前分，賽後他說：「當然覺得很糟，真的非常丟臉，以後不會再發生了。」不過守護者總教練沃特（Stephen Vogt）鼓勵他：「就是一次失誤，我們從中學習、放下它，再繼續成長。」

MLB 遊騎兵 守護者 狄葛隆 歐蘇納 沃特

相關新聞

MLB／守護者新秀大物記錯出局數釀禍 遊騎兵狄葛隆飆破百英哩火球奪勝

遊騎兵強投狄葛隆今天主投7局僅失2分，帶領球隊4：2擊敗守護者。關鍵時刻，守護者新秀英格因記錯出局數，讓遊騎兵攻下超前分，最終助狄葛隆奪下第7勝。

MLB／本季12場後援防禦率破8 道奇DFA火球男赫南德茲

道奇隊今日宣布將右投赫南德茲指定讓渡，原因是其本季12場出賽防禦率高達8.15。雖然赫南德茲先前表現出色，但近期狀況不佳。道奇則引進側投米爾斯，他在3A表現優異，今天首戰便為球隊貢獻3K，助道奇大勝運動家。

MLB／桑契斯7局好投收第10勝 持續追趕釀酒人「勝投怪盜」

費城人左投桑契斯今天投7局無失分，送出9K，助隊以8：0擊敗海盜，迎來本季第十勝，追趕釀酒人艾許比的11勝。桑契斯的防禦率降至2.00，球隊近期近十場拿下七勝，距離國聯東區龍頭僅2.5場差距。

MLB／道奇羅伯茲成現役第3位千勝教頭 寫史上最速、最高勝率

道奇隊今天以9：3擊敗運動家隊，總教練羅伯茲（Dave Roberts）執教生涯第1000勝入袋，成為大聯盟史上第69位收下千勝的教頭，也是繼老虎隊辛區（A.J. Hinch）後的本季第2位，並寫下史上最快千勝紀錄。

MLB／大谷翔平連6場安打、道奇4連勝 教頭羅伯茲執教第1000勝入袋

道奇隊與運動家隊系列賽第2場比賽，大谷翔平以打者身份上陣，4打數敲出1支安打，終場道奇以9：3勝出，拿下近期4連勝，戰績56勝30敗持續領先全大聯盟，也讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）收下執教第1000勝。

MLB／李灝宇再敲安6月打擊率3成52 老虎炸5轟賞洋基6連敗

老虎隊台灣內野手李灝宇昨天首扛中心棒次敲雙安，今天對上洋基隊第2場比賽則是擔任先發第9棒、二壘手，4打數揮出1支安打，老虎隊最終靠單場5轟以9：3收下二連勝、賞洋基6連敗。李灝宇6月則以打擊率3成52、上壘率3成75、長打率5成19的火燙表現收場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。