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MLB／本季12場後援防禦率破8 道奇DFA火球男赫南德茲
道奇今天在交手運動家賽前進行人員異動，宣布將側投米爾斯（Wyatt Mills）拉上大聯盟，同時把火球男赫南德茲（Jonathan Hernandez）指定讓渡（DFA），這名29歲右投加盟道奇僅6週便被移出40人名單。
赫南德茲在五月中與道奇簽約，前5次登板僅失1分，不過後續曾出現1.2局狂失6分的情形，最近3戰合計3局又丟掉9分，加上他已無小聯盟下放權，因此今天遭道奇指定讓渡，留下12場出賽，投17.2局防禦率8.15的紀錄。
雖然赫南德茲的三振率18.1%與保送率14.5%皆不亮眼，但由於他的速球和伸卡球均速都超過97英里（約156公里），預計還是會有球隊願意延攬他，如果讓渡期間都未獲青睞，赫南德茲將再次成為自由球員。
道奇在此次異動中拉上31歲側投米爾斯，他先前在大聯盟4場出賽防禦率高達8.10，不過本季在3A26場出賽表現亮眼，投30.2局狂飆45K，戰績4勝4敗防禦率2.64，今天升上大聯盟後立刻在第9局登板，用1局3K好表現幫助道奇9：3大勝運動家。
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