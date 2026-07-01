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MLB／桑契斯7局好投收第10勝 持續追趕釀酒人「勝投怪盜」

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人王牌桑契斯在比賽中接受治療，但並未影響他的好表現，最終拿下本季第10勝。 路透
費城人王牌桑契斯在比賽中接受治療，但並未影響他的好表現，最終拿下本季第10勝。 路透

2026世足賽

費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）今天先發面對海盜，投7局送9K無失分，搭配隊友火力支援，最終費城人8：0贏球，桑契斯進帳本季第十勝，在勝投榜上僅次釀酒人牛棚左投「勝投怪盜」艾許比（Aaron Ashby）。

桑契斯前2局皆送出三上三下，儘管他在2局上曾因拇指破皮短暫接受治療，但並未影響他繼續投球，桑契斯賽後說道：「有時候投變速球就會發生這種情況，沒什麼大不了，隊友後來還一直故意鬧我，他們真的很壞。」

桑契斯在第3與第4局皆投出保送，第4局開始更連續三局被敲安上壘，不過他始終力保不失，第7局則再次投出三上三下，今天先發7局被敲3安2保送，飆9K無失分，賽後防禦率下降至2.00。

費城人在第2局靠克勞佛（Justin Crawford）邊線安打先攻下2分，第7局靠透納（Trea Turner）與哈波（Bryce Harper）連續安打開啟3分大局，第8局再靠克勞佛敲安與透納2分砲連下三城，終場8：0大勝海盜。

費城人贏球後近十戰拿下七勝，距國聯東區龍頭勇士只剩2.5場勝差，桑契斯則進帳本季個人第十勝，目前在大聯盟勝投榜僅次艾許比的11勝，與道奇左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）並列第二。

MLB 費城人 海盜 釀酒人 哈波 勇士

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