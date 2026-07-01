MLB／道奇羅伯茲成現役第3位千勝教頭 寫史上最速與最高勝率兩紀錄

道奇隊今天以9：3擊敗運動家隊，總教練羅伯茲（Dave Roberts）執教生涯第1000勝入袋，成為大聯盟史上第69位收下千勝的教頭，也是繼老虎隊辛區（A.J. Hinch）後的本季第2位，並寫下史上最快千勝紀錄。

羅伯茲至今執教的1606場比賽，除了在2015年於教士隊擔任代理總教練時吞下1敗，其餘1605場比賽都是擔任道奇總教練，他的帶兵首勝在2016年率領道奇擊敗教士隊的比賽所拿下。

羅伯茲過去10個執教的球季中，道奇隊年年打進季後賽，拿下9次國聯西區冠軍、5次國聯冠軍，以及3座世界大賽冠軍。

大聯盟現役千勝總教練僅3人，紅人隊教頭法蘭柯納（Terry Francona）以2072勝遙遙領先，辛區、羅伯茲在本季先後達陣。

羅伯茲花1606場比賽達成千勝里程盃，寫下大聯盟史上最快紀錄，超越安森（Cap Anson）的1641場，活球時代（1920年至今）的最快千勝紀錄則是洋基隊總教練麥卡錫（Joe McCarthy）的1648場。

羅伯茲生涯帶隊勝率高達6成23，也在至少執教315場比賽的教頭中排名史上最佳。