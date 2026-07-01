快訊

「哈利波特」男星驚傳病逝享壽82歲 「反派專業戶」演活無數經典

獨／欠台糖1.7億吳乃仁關12天就獲釋 理由曝光「台糖撤回聲請」

美伊戰爭的務實與和平？敘利亞領導人的權力遊戲

MLB／大谷連6場安打、道奇4連勝 教頭羅伯茲執教第1000勝入袋

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
大谷翔平以打者身份上陣，4打數敲出1支安打，終場道奇以9：3勝出，拿下近期4連勝，戰績持續領跑全聯盟。 法新社
大谷翔平以打者身份上陣，4打數敲出1支安打，終場道奇以9：3勝出，拿下近期4連勝，戰績持續領跑全聯盟。 法新社

2026世足賽

道奇隊與運動家隊系列賽第2場比賽，大谷翔平以打者身份上陣，4打數敲出1支安打，終場道奇以9：3勝出，拿下近期4連勝，戰績56勝30敗持續領先全大聯盟，也讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）收下執教第1000勝。

道奇隊今天客場出擊，一開賽就展開攻勢，貝茲（Mookie Betts ）安打敲回第1分，赫南德茲（Teoscar Hernandez）的高飛犧牲打再添1分，道奇先取得2：0領先。運動家雖在下半季追回1分，但道奇沒讓戰局翻盤。

3局上弗里曼（Freddie Freeman）二壘打開啟攻勢，塔克（Kyle Tucker）選到保送，艾德曼（Tommy Edman）接著揮出中外野3分彈，用本季首轟重擊對手，拉開5：1領先。6局上羅哈斯（Miguel Rojas）再敲一發陽春全壘打（本季第3轟）錦上添花。

道奇隊在7局上又添3分進帳。運動家隊則在下半局由湯瑪斯（Colby Thomas）敲2分彈，但最終仍以6分差落敗。

大谷翔平今天4打數敲1支安打，在4局上從運動家先發投手史普林斯（Jeffrey Springs）手中敲出二壘方向的內野安打，另選到1次保送上壘，連續6場比賽安打，目前打擊率2成96。

道奇先發投手羅布勒斯基（Justin Wrobleski）此戰主投7局，被敲出7支安打（1轟），失3分，送出生涯新高的11次三振，拿下本季第10勝。

運動家先發左投史普林斯主投5.1局失6分吞第8敗，單場挨2轟，本季出賽18場挨24發全壘打則是全大聯盟最多。

道奇 羅伯茲 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／大谷翔平、貝茲聯手打下江山 道奇領先教士達10場勝差

MLB／大谷翔平三分砲炸裂運動家臨時主場 開轟版圖追加第32座

MiLB／柯敬賢1A敲3安1打點 莊陳仲敖3A先發無關勝敗

MLB／洋基少主斯萊特勒狂挨4轟 老虎史庫柏6局9K奪第4勝

相關新聞

MLB／大谷翔平連6場安打、道奇4連勝 教頭羅伯茲執教第1000勝入袋

道奇隊與運動家隊系列賽第2場比賽，大谷翔平以打者身份上陣，4打數敲出1支安打，終場道奇以9：3勝出，拿下近期4連勝，戰績56勝30敗持續領先全大聯盟，也讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）收下執教第1000勝。

MLB／李灝宇再敲安6月打擊率3成52 老虎炸5轟賞洋基6連敗

老虎隊台灣內野手李灝宇昨天首扛中心棒次敲雙安，今天對上洋基隊第2場比賽則是擔任先發第9棒、二壘手，4打數揮出1支安打，老虎隊最終靠單場5轟以9：3收下二連勝、賞洋基6連敗。李灝宇6月則以打擊率3成52、上壘率3成75、長打率5成19的火燙表現收場。

MLB／少主斯萊特勒狂挨4轟 老虎史庫柏6局9K送洋基6連敗

老虎強投史庫柏今日主投6局，飆出9K，助隊以9：3擊敗洋基，拿下本季第四勝。斯萊特勒則先發4局失6分，洋基遭遇6連敗，戰績陷入低迷。

MLB／鄭宗哲上大聯盟5天兩度遇「板凳清空」 搖滾區被推頭、扯球衣

紅襪隊今天在主場對上國民隊，台灣內野手鄭宗哲再獲先發機會，擔任第9棒、游擊手，3打數沒有擊出安打，倒是又參與了一次板凳清空的衝突，而且這次身在火爆的「搖滾區」，在一片混亂中被隊友推頭還被扯球衣，終場紅襪也以1：8落敗，中斷近期5連勝。

MLB／大谷翔平先發改至周六 本季首度休8天再上

道奇隊明天客場出戰運動家隊，原訂由「二刀流」球星大谷翔平登板先發，但道奇隊如今調整輪值，讓大谷改到台灣時間周六於主場登板出戰教士隊，兩場先發間隔8天也是「投手大谷」本季休最長的一次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。