MLB／大谷連6場安打、道奇4連勝 教頭羅伯茲執教第1000勝入袋

道奇隊與運動家隊系列賽第2場比賽，大谷翔平以打者身份上陣，4打數敲出1支安打，終場道奇以9：3勝出，拿下近期4連勝，戰績56勝30敗持續領先全大聯盟，也讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）收下執教第1000勝。

道奇隊今天客場出擊，一開賽就展開攻勢，貝茲（Mookie Betts ）安打敲回第1分，赫南德茲（Teoscar Hernandez）的高飛犧牲打再添1分，道奇先取得2：0領先。運動家雖在下半季追回1分，但道奇沒讓戰局翻盤。

3局上弗里曼（Freddie Freeman）二壘打開啟攻勢，塔克（Kyle Tucker）選到保送，艾德曼（Tommy Edman）接著揮出中外野3分彈，用本季首轟重擊對手，拉開5：1領先。6局上羅哈斯（Miguel Rojas）再敲一發陽春全壘打（本季第3轟）錦上添花。

道奇隊在7局上又添3分進帳。運動家隊則在下半局由湯瑪斯（Colby Thomas）敲2分彈，但最終仍以6分差落敗。

大谷翔平今天4打數敲1支安打，在4局上從運動家先發投手史普林斯（Jeffrey Springs）手中敲出二壘方向的內野安打，另選到1次保送上壘，連續6場比賽安打，目前打擊率2成96。

道奇先發投手羅布勒斯基（Justin Wrobleski）此戰主投7局，被敲出7支安打（1轟），失3分，送出生涯新高的11次三振，拿下本季第10勝。

運動家先發左投史普林斯主投5.1局失6分吞第8敗，單場挨2轟，本季出賽18場挨24發全壘打則是全大聯盟最多。