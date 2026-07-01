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MLB／李灝宇再敲安6月打擊率3成52 老虎炸5轟賞洋基6連敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
李灝宇6月打擊率3成52，回到大聯盟後持續維持火燙手感。 法新社
李灝宇6月打擊率3成52，回到大聯盟後持續維持火燙手感。 法新社

2026世足賽

老虎隊台灣內野手李灝宇昨天首扛中心棒次敲雙安，今天對上洋基隊第2場比賽則是擔任先發第9棒、二壘手，4打數揮出1支安打，老虎隊最終靠單場5轟以9：3收下二連勝、賞洋基6連敗。李灝宇6月則以打擊率3成52、上壘率3成75、長打率5成19的火燙表現收場。

老虎打線今天面對洋基隊25歲強投斯萊特勒（Cam Schlittler），一開賽就上演全壘打煙火秀，2出局後卡本特（Kerry Carpenter）、格林（Riley Greene）「背靠背」開轟後，托克森（Spencer Torkelson）再補一發2分彈，單局3轟打下4分大局，自此一路領先。

李灝宇今天回到後段棒次，2局上首打席面對洋基隊先發右投斯萊特勒（Cam Schlittler）的第一球、98英里（約157.7公里）的速球原本被判好球，但李灝宇示意ABS挑戰後改判壞球，但最後纏鬥到滿球數仍遭到三振。

4局上李灝宇在一壘有人時擊出中外野飛球出局。6局上老虎靠著奧特曼（James Outman）的3分砲拉開9：1領先，李灝宇接著上場，擊出游擊滾地球出局。9局上李灝宇率先上場，從柏德（Jake Bird）手中揮出左外野安打，但沒能跑回分數。

李灝宇此戰4打數1安打，打擊率2成58。他在6月初雖短暫被降3A，但月中回到大聯盟後維持高檔打擊手感，單月合計54打數敲出19支安打，包括3支二壘打和2發全壘打，有5分打點，還跑出大聯盟生涯首次盜壘成功。

老虎打線今天全場敲11支安打，用5發全壘打轟炸洋基，除了首局3轟奠定勝基，格林在3局上再演「單場雙響砲」，個人單場雙安3打點。

老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）今天主投6局只被敲1支安打，在1局下被包括萊斯（Ben Rice）轟出陽春砲（本季第23轟）失唯一分數，送出9次三振，拿下本季第4勝。洋基斯萊特勒則是單場挨4轟，只投4局失6分吞第5敗。

洋基 老虎

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