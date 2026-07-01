MLB／李灝宇先發4支1 老虎史庫柏6局9K送洋基6連敗

老虎塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）今天與洋基「少主」斯萊特勒（Cam Schlittler）同場先發，史庫柏投6局狂飆9K失2分僅1責失，加上斯萊特勒前3局就丟掉6分，終場老虎9：3擊敗洋基，史庫柏進帳本季第四勝，洋基近期則吞下6連敗。

老虎打線首局就用3發全壘打攻下4分，給予史庫柏火力支援，雖然他首局因萊斯（Ben Rice）陽春砲丟掉1分，不過2到5局他都讓洋基打線三上三下，中間更送出9張國王笑臉，率老虎前5局6：1領先。

史庫柏6局下因觸身球與與隊友失誤被攻佔一三壘，接著因高史密特（Paul Goldschmidt）雙殺打丟掉1分非自責分，最後史庫柏解決羅沙里歐（Amed Rosario）完成投球任務，今天他先發6局送出9次三振，僅被敲1支安打，最終收下本季第四勝，賽後防禦率為3.15。

台灣好手李灝宇今天擔任老虎第9棒2壘手，首打席吞下三振，第2打席擊出中外野深遠飛球出局，第3打席揮出游擊滾地出局，第4打席從柏德（Jake Bird）手中敲出左外野安打，全場4打數1安打，賽後打擊率為2成58。

洋基少主斯萊特勒開賽連續解決兩名打者，接著卻連挨4安，其中包含3發全壘打狂失4分，第2局雖送出三上三下，但第3局又被格林（Riley Greene）2分砲狙擊，今天僅投4局就失6分吞敗，洋基目前陷入6連敗低潮，近十場比賽僅拿下2勝，目前在美聯東區落後光芒2場勝差。