MLB／鄭宗哲上大聯盟5天兩度遇「板凳清空」 搖滾區被推頭、扯球衣

紅襪隊今天在主場對上國民隊，台灣內野手鄭宗哲再獲先發機會，擔任第9棒、游擊手，3打數沒有擊出安打，倒是又參與了一次板凳清空的衝突，而且這次身在火爆的「搖滾區」，在一片混亂中被隊友推頭還被扯球衣，終場紅襪也以1：8落敗，中斷近期5連勝。

鄭宗哲對國民隊連續2戰先發上陣，今天3次打擊機會分別擊出三壘滾地球、一壘滾地球和右外野飛球出局，但守備上仍待給球隊安定感，兩度策動雙殺，5局上還有一次精彩的轉傳，幫球隊抓下三壘跑者。

而今天比賽中的大插曲發生在4局下，國民先發投手卡瓦利（Cade Cavalli）三振33歲康崔拉斯（Willson Contreras）後，對著打者大喊「坐下吧，小子！」近期情緒滿點的康崔拉斯聽到後，轉身往投手的方向走去，並且反問「你是在跟我講話嗎？」

雙方接著隔空叫囂，引爆兩隊板凳清空，隨後康崔拉斯激動地對著卡瓦利甩頭盔叫罵，紅襪隊友連忙把他架開，畫面中只見鄭宗哲也進入場內助陣，原本只是站在外圍，但康崔拉斯一路被架往後方，鄭宗哲在混亂中突然被推進「搖滾區」，不僅頭被隊友大力推了一下，還遭到康崔拉斯用力扯球衣。

比賽因此中斷了11分鐘，康崔拉斯繼昨天因為好壞球挑戰爭議被趕出場後，連續兩天被驅逐出場，連同紅襪工具人伊頓（Nate Eaton）、代理教頭崔西（Chad Tracy）都被驅逐出場；國民隊則是昨天的先發投手米寇拉斯（Miles Mikolas）被趕出場。

鄭宗哲來到紅襪隊後升上大聯盟僅5天，已兩度參與板凳清空的場面，而且都是康崔拉斯點的火。6月27日鄭宗哲升上大聯盟那天迎接「基襪大戰」，5局下康崔拉斯因為不滿投手近身球連發，雙方球員走出板凳席在場中對峙，但沒有肢體接觸，鄭宗哲也被鏡頭捕捉到面帶微笑的站在其中。

康崔拉斯因為日前家鄉委內瑞拉發生大地震，之後的比賽他就常有情緒激烈起伏的狀況，他也向媒體坦言，因為家鄉的狀況，讓他心情始終難以平靜，自己無法回國救災一直心懷愧疚。昨天他在開轟後大喊「委內瑞拉！」回到休息室後還哭了好幾分鐘，但之後就因挑戰好壞球被趕出場，連同此戰，生涯已累積11次遭到驅逐出場。