MLB／大谷翔平先發改至周六 本季首度休8天再上

道奇隊明天客場出戰運動家隊，原訂由「二刀流」球星大谷翔平登板先發，但道奇隊如今調整輪值，讓大谷改到台灣時間周六於主場登板出戰教士隊，兩場先發間隔8天也是「投手大谷」本季休最長的一次。

大谷翔平上周四先發對上雙城隊奪勝投，主投6局失3分（2分自責分）奪下本季第8勝，按照他本季投1休6的登板安排，下一戰原本是明天擔綱與運動家隊三連戰的最後一役的先發投手。然而因道奇隊目前正處於13連戰期間，球隊決定讓他延後登板，獲得更多休息時間。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，讓他增加休息天數一直是球隊計畫中的安排，大谷在明星賽前仍有機會再投2場，多休2天也剛好遇上球隊13連戰期間，讓他能依序對上同分區的教士和響尾蛇隊。

大谷在6月初傷及左膝，他曾提到，自己在調整投球機制時，有些動作可能加重了左膝的不適，羅伯茲昨天指出：「我不認為他的膝蓋目前是100%的狀態」，然而就大谷目前揮棒機制及目前狀況來看，他能取得平衡，他在打擊區裡的狀態是100%。

在調整了大谷的登板時間後，道奇隊接下來兩場比賽的先發還未公布，預期明天將會採取牛棚車輪戰，周五對上教士隊系列賽首場比賽，則有機會讓另一名日籍投手佐佐木朗希休5天後先發。