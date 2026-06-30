MLB／大谷翔平、詹姆斯菜鳥球員卡 各逾250萬美金天價成交

棒球明星大谷翔平與籃球名人詹姆斯兩人稀有的菜鳥球員卡，昨天晚間在拍賣會各以逾250萬美元（新台幣8000萬元）成交，再次傳達熱錢持續湧入高端球員卡市場的強力訊號。

根據雅虎新聞報導，當晚成交金額最高的1張卡屬於NBA明星詹姆斯（LeBron James）在2003至2004年菜鳥賽季，由Upper Deck發行的Exquisite Collection系列卡片。這張實戰球衣裁片親簽卡，限量23張中的第9張，最後是以293萬美元（約新台幣9264萬元）售出。

儘管據報私下交易曾有更高紀錄，這次的成交金額仍刷新詹姆斯球員卡的公開拍賣成績。

詹姆斯的這張親簽卡，長期以來被視為現代籃球球員卡中最有價值的品項之一，昨天的成交結果更強化此卡的市場地位。

另一方面，美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平的球員卡也拍出好成績。他的2018年Topps鉻超級亮彩版（Chrome SuperFractor）菜鳥卡，含買家佣金以256萬美元（約新台幣8094萬元）售出；這張評級9.5分的球員卡是同型中唯一的一張，此次交易也創下大谷任何菜鳥卡的公開拍賣紀錄。

這張卡的漲幅令人咋舌：同一張卡在2022年的成交價為13萬9200美元（約新台幣440萬元），僅4年間便飆漲逾240萬美元（約新台幣7588萬元）。

雖然這張鉻超級亮彩版，未能超越大谷另一張2025年Topps Chrome Gold MLB Logoman實戰球衣裁片親簽卡在去年12月以300萬美元（約新台幣9486萬元）所創紀錄，但這次拍賣仍是重要里程碑，據信這是大谷無親簽或無實戰球衣裁片球員卡，首張成交價突破100萬美元。

對收藏家而言，詹姆斯和大谷早已不只是籃球和棒球偶像，持續刷新天價的球員紀念品更讓他們成為炙手可熱的優質資產。