MLB／鄭宗哲敲安、跑回1分 連4場先發紅襪都贏球

效力紅襪隊的台灣好手鄭宗哲，連續4場先發出賽，今天面對國民隊敲1安打、跑回1分，在大聯盟的第2支安打出爐，紅襪終場以6：3擊敗國民。

鄭宗哲擔任第九棒、游擊手出賽，首打席在第二局擔任首位打者，面對國民先發投手米寇拉斯（Miles Mikolas），攻擊掉到好球帶外的92.8哩伸卡球，敲出中外野方向平飛安打，隨後吉田正尚、拉菲拉（Ceddanne Rafaela）相繼敲安攻占滿壘，阿部瑞尤（Wilyer Abreu）高飛犧牲打送回鄭宗哲。

鄭宗哲接下來兩打席都是滾地球出賽，此役3支1作收，賽後打擊率1成67。

紅襪首局雙轟，包括康崔拉斯（Willson Contreras）、三分砲、德彬（Caleb Durbin）陽春砲攻下4分，一路占據優勢，贏球後收下團隊本季最長的5連勝，而鄭宗哲升上大聯盟後連續4場先發，都以勝利收場。