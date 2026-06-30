快訊

甜到爆！日圓兌美元失守162關卡 國銀曝未來走勢

昔日出庭喊「撒謊下地獄」！前反骨男孩孫生涉4性侵案 2罪共判1年4月

MLB／鄭宗哲敲安、跑回1分 連4場先發紅襪都贏球

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／鄭宗哲敲安、跑回1分 連4場先發紅襪都贏球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄭宗哲。 美聯社
鄭宗哲。 美聯社

2026世足賽

效力紅襪隊的台灣好手鄭宗哲，連續4場先發出賽，今天面對國民隊敲1安打、跑回1分，在大聯盟的第2支安打出爐，紅襪終場以6：3擊敗國民。

鄭宗哲擔任第九棒、游擊手出賽，首打席在第二局擔任首位打者，面對國民先發投手米寇拉斯（Miles Mikolas），攻擊掉到好球帶外的92.8哩伸卡球，敲出中外野方向平飛安打，隨後吉田正尚、拉菲拉（Ceddanne Rafaela）相繼敲安攻占滿壘，阿部瑞尤（Wilyer Abreu）高飛犧牲打送回鄭宗哲。

鄭宗哲接下來兩打席都是滾地球出賽，此役3支1作收，賽後打擊率1成67。

紅襪首局雙轟，包括康崔拉斯（Willson Contreras）、三分砲、德彬（Caleb Durbin）陽春砲攻下4分，一路占據優勢，贏球後收下團隊本季最長的5連勝，而鄭宗哲升上大聯盟後連續4場先發，都以勝利收場。

紅襪 鄭宗哲 吉田正尚

延伸閱讀

MLB／鄭宗哲高飛犧牲打攻下追平分 紅襪4連戰橫掃世仇洋基

MLB／先不進廣告！ 基襪大戰板凳清空 鄭宗哲升大聯盟見證大場面

MLB／「我一直做好準備！」 鄭宗哲首安誕生「基襪大戰」直呼不可思議

MLB／被鄭宗哲、杜蘭攻下兩分吞敗 洋基克魯茲賽後吐露心聲

相關新聞

MLB／鄭宗哲敲安、跑回1分 連4場先發紅襪都贏球

效力紅襪隊的台灣好手鄭宗哲，連續4場先發出賽，今天面對國民隊敲1安打、跑回1分，在大聯盟的第2支安打出爐，紅襪終場以6：3擊敗國民。

MLB／6月暴宇！李灝宇雙安貢獻2打點 單月打擊率衝0.360

台灣好手李灝宇近期打擊手感火燙，今天首度扛第五棒出賽，沒讓教練團失望，5打數敲出2安打，第二局在滿壘敲安貢獻2分打點，幫助老虎隊終場以7：3擊敗洋基隊。李灝宇6月合計50打數敲出18支安打，單月打擊率0.360、長打率0.480。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。