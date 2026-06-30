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MLB／6月暴宇！李灝宇雙安貢獻2打點 單月打擊率衝0.360

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇。 美聯社
李灝宇。 美聯社

2026世足賽

台灣好手李灝宇近期打擊手感火燙，今天首度扛第五棒出賽，沒讓教練團失望，5打數敲出2安打，第二局在滿壘敲安貢獻2分打點，幫助老虎隊終場以7：3擊敗洋基隊。李灝宇6月合計50打數敲出18支安打，單月打擊率0.360、長打率0.540。

老虎今天展開與洋基的3連戰，李灝宇生涯首度擔任第五棒出賽，扛二壘防區，面對洋基先發投手威瑟斯（Ryan Weathers），首局就在兩出局、一壘有人時敲二壘打，李灝宇選擇頭部撲壘滑上二壘，而他在撲壘後面露不適、倒在地上，引起球迷擔憂，也驚動教練上場，但他隨即一臉沒事、起身準備繼續比賽，向教練團回應「I'm good」。

老虎在第二局展開猛攻，李灝宇在兩出局、滿壘時上場，擊球初速104.8哩的強勁滾地球打穿左邊防線，挹注兩分打點，這一棒幫助老虎擴大為5：0領先。

李灝宇第三打席面對桑托斯（Yerry De los Santos），擊出右外野飛球遭到接殺，而洋基右外野手多明奎茲（Jasson Domínguez）與二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）接球相撞，後者傷退。李灝宇第四打席面對柏德（Jake Bird），則是游擊方向滾地球出局，第五打席在第九局面對海德瑞克（Brent Headrick）打到本壘前，由捕手傳一壘抓下出局數。

李灝宇單場5支2，賽後打擊率0.258，驚人的是6月合計50打數敲出18支安打，包括2支全壘打、2支二壘打，經歷一趟11天的下放之旅重返大聯盟後，開始在最高殿堂兌現備受期待的打擊天賦。

老虎 洋基 李灝宇

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