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MLB／洋基跌落美東龍頭亟待「法官」回歸 總仔：我也不知道何時能復出
洋基今天以4：5輸給紅襪，在「基襪大戰」中遭到橫掃外，也跌下美東龍頭寶座，而屋漏偏逢連夜雨，總仔布恩（Aaron Boone）今天受訪時坦言，MVP重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）的歸期依然是未知數。
賈吉6月初被診斷有右側第一肋骨疲勞性骨折，隨即進入10天傷兵名單，並預計在4到6週後進行複查，而當時球團僅回覆「本季回歸」。今天「基襪大戰」最終戰前，布恩再次面對相同問題，他也坦言「賈吉仍在等待複查，沒有復出時間表」。
布恩表示，近期賈吉回歸重訓室進行些許訓練，並且狀況持續好轉，但具體回歸時間仍待觀察。在今天吞下第4連敗後，目前洋基以48勝35敗位居美東第2，距離龍頭光芒1場勝差，亟需這位上賽季夯出53轟的超級強棒回歸貢獻打擊火力。
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