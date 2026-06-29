MLB／光芒重砲6戰7轟助光芒重返美東龍頭 超遠砲狂寫生涯紀錄

現在還有人擋得住卡米奈羅（Junior Caminero）和坦帕灣光芒嗎？

光芒22歲重砲卡米奈羅火燙手感持續延燒，今天面對響尾蛇，他連續第4場比賽開轟，還轟出大聯盟生涯最遠全壘打，幫助光芒以5比1獲勝，完成系列賽橫掃。加上洋基苦吞4連敗，讓重返美聯東區龍頭的光芒稍微拉開一些差距。

卡米奈羅此戰面對響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly），鎖定0好1壞後一顆卡特球，將球轟向中外野全壘打牆後方、Daiquiri Deck上方的走道區。根據Statcast數據，這發陽春砲飛行距離達463英尺，是一發誇張月球彈，也並列本季大聯盟第4遠全壘打。

被問到自己覺得這球飛了多遠時，卡米奈羅笑著只回答：「很遠。」

這發擊球初速113.5英里的強勁全壘打，是Statcast自2015年開始追蹤擊球數據以來，純品康納球場第7遠全壘打，也是光芒自2021年以來第2遠全壘打，僅次於亞朗達（Jonathan Aranda）剛好在1年前於巴爾的摩轟出的467英尺全壘打。

光芒老將中外野手穆林斯（Cedric Mullins）形容，這球甚至讓所有人一度安靜下來。他說：「那種球會讓每個人都沉默。大家不是歡呼，而是互相看著彼此，心想『天啊』。他真的有很特別的力量。」

卡米奈羅這發驚天一擊，為他個人不可思議的一週畫下驚嘆號，也讓光芒完成一段精彩主場賽程。光芒近期在純品康納球場打出7勝3敗，包括最後5連勝，戰績也重新衝回美聯東區第1。

卡米奈羅成為光芒隊史第10位至少連續4場比賽開轟的球員，也是自2023年4月洛威（Brandon Lowe）後首人，更是光芒隊史完成此壯舉最年輕球員。自1900年以來，比他同齡或更年輕、且全壘打連續場次更長的球員只有3人，分別是2018年的亞古納（Ronald Acuña Jr.）、2006年的麥肯（Brian McCann）與1978年的克拉克（Jack Clark），3人都曾連續5場開轟。

卡米奈羅在這4場比賽期間狂轟6支全壘打，同樣寫下光芒隊史前所未見的紀錄。特別是他最近6場比賽敲出7轟，隊史過去只有佩尼亞（Carlos Peña）曾在2010年6月6日至12日完成類似壯舉。

以22歲或更年輕打者來看，卡米奈羅近6場7轟也並列自1900年以來最多，追平2015年的哈波（Bryce Harper）、1965年的霍頓（Willie Horton）與1964年的鮑威爾（Boog Powell）。

光芒先發投手拉穆森（Drew Rasmussen）此戰主投6局無失分，將防禦率降至2.45。他賽後盛讚卡米奈羅：「我無法想像22歲就能這麼強，這真的太不可思議。他現在就像沒人能阻止一樣，真的很酷。」

卡米奈羅本季全壘打數已來到22支，在美聯打者中僅次於艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）與巴克斯頓（Byron Buxton）的25支。接下來要追平甚至超越去年創下的生涯新高45轟，並非完全不可能。

「我感覺非常、非常好，也很舒服。重點就是很舒服。」卡米奈羅。

卡米奈羅近期調整打擊站姿，讓自己站得更開，使他更有機會攻擊內角球，也更容易把球打向空中。先前他在5月19日至6月22日之間曾經歷29場比賽僅擊出兩發全壘打的低潮，滾地球數量也比他期待中更多，因此他做出必要修正，重新找回把球轟出牆外的能力。

卡米奈羅過去大聯盟最遠全壘打是450英尺，而他職業生涯被紀錄到最遠的一轟，則是在多明尼加冬季聯盟總冠軍賽第7戰敲出的454英尺冠軍彈，當時他還繞壘慶祝許久。

拉穆森談到這發463英尺全壘打時說：「我不覺得我看過球被打得那麼遠。至少在這裡沒有，還打到那邊走道上，這真的不一樣。」

卡米奈羅透露，他上周一曾告訴自己的經紀人尼維斯（Rafa Nieves）與總教練凱許，自己會成為本週美聯單週最佳球員。接下來6天，他只做了這些事：22打數11安打，打擊率5成，轟出7支全壘打，灌進15分打點。

現在看來，他實現這項承諾的機會相當高。卡米奈羅笑著說：「明天就知道了。」