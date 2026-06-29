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MLB／被鄭宗哲、杜蘭攻下兩分吞敗 洋基克魯茲賽後吐露心聲

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基第4任投手克魯茲10局下失3分送掉江山。 美聯社
洋基第4任投手克魯茲10局下失3分送掉江山。 美聯社

2026世足賽

洋基隊作客波士頓一勝難求，今天好不容易把比賽帶進延長賽，10局上甚至超前比數，半局後仍被鄭宗哲揮出高飛犧牲打追平比數，再被杜蘭（Jarren Duran）再見安打，終場以4：5不敵紅襪隊，最近8年首次在4連戰遭世仇橫掃，讓出美聯東區領先地位。

紅襪在這次4連戰攻下21分，反觀洋基打線低迷只得9分，今天面對格雷（Sonny Gray）前7局無安打，直到8局上1出局才開張，儘管9局上追成2：2平手，10局上再得兩分後來居上，但第4任投手克魯茲（Fernando Cruz）10局下失3分送掉江山，他說：「強隊都會經歷這種時刻。」

洋基打線今天僅有3支安打，慘吞12次三振，紐約郵報形容，洋基一度有機會在慘痛的周末後拿到1勝，然而事與願違，這只是延緩厄運到來。

克魯茲面對首名打者席格勒（Anthony Seigler）被揮出安打失1分，再被吉田正尚揮出二壘打、鄭宗哲高飛犧牲打、杜蘭再見安打，面對4名打者只投10球就吞敗，他說：「最頂尖的球隊也會遭遇這種低潮期，過去封王球隊和強隊都曾歷經波折，尤其是面對像這樣艱難的比賽時。」

洋基最近吞下4連敗，光芒隊今天以5：1擊敗響尾蛇隊後，拚出5連勝，再度登上分區龍頭，領先洋基1場勝差。

洋基 鄭宗哲 克魯茲

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