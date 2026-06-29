MiLB／柯敬賢1A敲3安1打點 莊陳仲敖3A先發無關勝敗

旅美洛杉磯道奇隊野手柯敬賢1A出賽維持手感，今天單場敲3安、貢獻1分打點，近期連4場出賽敲安；運動家隊投手莊陳仲敖3A先發投3局無失分，飆速152公里、無關勝敗。

美國職棒小聯盟賽事道奇隊1A今天與亞利桑那響尾蛇1A交手，道奇隊台灣好手柯敬賢先發打3棒、指定打擊，柯敬賢1局上首打席敲出中外野方向安打，3局上敲出游擊方向平飛球出局。

柯敬賢6局上敲出左外野方向二壘打、為個人本季第12支二壘打，靠著隊友攻勢串聯跑回分數，7局上兩隊2比2平手時，柯敬賢敲出右外野方向安打、幫助球隊超前比數，9局上敲出中外野方向平飛球出局。

道奇隊7局上一度靠著柯敬賢安打將比數超前，響尾蛇隊7局下馬上追回2分、翻轉戰局，道奇8局上攻下1分將比數扳平，響尾蛇隊9局下靠著再見暴投以5比4搶勝。

柯敬賢今天單場5打數敲出3支安打，包括1支二壘打，貢獻1分打點，近期連4場出賽敲安，賽後打擊率2成85。

莊陳仲敖。 美聯社

運動家隊3A今天與舊金山巨人隊3A交手，運動家隊派出台灣投手莊陳仲敖先發，莊陳仲敖1局下雖有被敲出安打，但沒有失分，2局下讓對手3上3下，3局下2人出局後投出四壞保送，但及時回穩，三振抓下出局數。

莊陳仲敖4局續投有狀況，先被敲出安打、投出四壞保送，1個出局數都沒有抓到就退場，接替投手穩守不失分。

莊陳仲敖今天總計用67球投3局，被敲出2支安打，投出2次三振、2次四壞保送，無失分，最快球速約152公里，球隊終場以6比2搶勝，莊陳仲敖無關勝敗。