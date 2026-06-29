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MLB／大谷翔平、貝茲聯手打下江山 道奇領先教士達10場勝差
道奇隊作客聖地牙哥，今天對教士隊3連戰最後一戰又以4：2獲勝，大谷翔平3局上安打攻下全隊第1分，貝茲（Mookie Betts）5局上兩分打點安打更是關鍵，道奇在系列賽搶到兩勝，本季對戰4勝2敗領先。
大谷4打數1安打、被保送1次，吞下兩次三振，最近連續4場比賽出現安打，但連5戰未開轟，本季打擊率2成95、全壘打17支、打點47分，生涯300轟紀錄仍差3轟。
教士重砲馬恰多（Manny Machado）4局下砲轟道奇先發投手西恩（Emmet Sheehan），本季第15轟追平比數；但教士先發投手金恩（Michael King）5局上出狀況，投出4次四死球（包括1次觸身球）奉送1分，再被貝茲揮出安打，這半局失3分成為敗投主因。
西恩先發5局失1分，奪下本季第4勝，也終止4連敗，道奇本季戰績54勝30敗穩居大聯盟第1，分區領先排名第2的教士達到10場勝差。
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