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MLB／費城人史瓦柏率先30轟 千賀滉大慘吞開季7連敗
費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天7局上轟出兩分砲，本季第30轟出爐，成為大聯盟第1人，幫助費城人5：4擊敗大都會。
費城人打完前4局3：0領先，大都會5局下追回1分，6局下攻下3分超前比數，史瓦柏7局上面對大都會日本投手千賀滉大，把96英里速球轟成408英尺中外野兩分砲，成為致勝一擊。
千賀滉大後援5局，被揮出4支安打、失兩分，被史瓦柏轟出全壘打成為重傷害，開季至今吞下7連敗。
史瓦柏終止連續5場比賽未開轟，最近6個球季都達30轟以上，生涯370轟在現役球員排名第8，落後隊友哈波（Bryce Harper）12轟。
史瓦柏穩居大聯盟全壘打王，太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、雙城隊巴克斯頓（Byron Buxton）、洛磯隊古德曼（Hunter Goodman）25轟並列第2。
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