MLB／費城人史瓦柏率先30轟 千賀滉大慘吞開季7連敗

道奇隊作客聖地牙哥，今天對教士隊3連戰最後一戰又以4：2獲勝，大谷翔平3局上安打攻下全隊第1分，貝茲（Mookie Betts）5局上兩分打點安打更是關鍵，道奇在系列賽搶到兩勝，本季對戰4勝2敗領先。

2026-06-29 09:38