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MLB／李灝宇再戰太空人4支0 終止連6戰安打、維持連7場上壘

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
李灝宇(右)6局下獲保送後盜壘失敗。 美聯社
李灝宇(右)6局下獲保送後盜壘失敗。 美聯社

2026世足賽

老虎隊今天繼續在底特律主場迎戰太空人隊，旅美好手李灝宇擔任先發7棒二壘手，全場4次打數掛零，被三振、保送各1次，老虎打到延長10局以5：7落敗，4連戰只拿1勝。

李灝宇2局下揮出三壘滾地球、4局下一壘飛球、6局下獲保送後盜壘失敗、9局下被三振、10局下三壘滾地球，終止連續6場比賽安打紀錄，但連7場上壘，本季打擊率2成52、全壘打3支、打點11分。

老虎打完6局3：0領先，太空人7局上德加多（Raynel Delgado）轟出兩分砲，8局上巴瑞德斯（Isaac Paredes）陽春砲追平比數，兩隊打完9局進入延長賽。

太空人10局上再靠巴瑞德斯安打攻下超前分，沃克（Christian Walker）轟出3分砲拉大到7：3領先，老虎10局下雖靠托克森（Spencer Torkelson）兩分砲追成兩分差，還是無法改變戰局，本季對戰7場2勝5敗結束。

李灝宇 老虎 太空人 MLB

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