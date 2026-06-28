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MLB／優質先發笑奪第8勝 山本由伸：想看32強日本巴西之戰

聯合新聞網／ 綜合外電報導
道奇王牌山本由伸。 路透社
道奇王牌山本由伸。 路透社

2026世足賽

道奇王牌山本由伸客場先發對戰教士，主投6局用89球，被敲5支安打、失2分，道奇「愛山本打線」全面開火，靠著第5局狂灌9分，最終以15比3痛宰對手。

山本由伸順利拿下本季第8勝，同時這也是他第12度完成優質先發，與皇家投手瓦卡（Michael Wacha）、馬林魚隊「魚王」阿坎塔拉（Sandy Alcantara）、費城人強投桑契斯（Cristopher Sanchez）並列大聯盟最多。

賽後，山本受訪時不免被問到2026年世界盃相關話題。日本隊在小組賽以第2名晉級，將於台灣時間30日在32強賽面對超強勁旅五星巴西，爭取晉級16強。山本透露，身邊的英文老師與料理師似乎都曾踢足球，也教了他不少足球相關知識。

山本笑著表示：「我的英文老師和料理師好像都有踢足球，他們教了我很多。下一場對巴西，如果可以的話我也想看比賽。我期待日本隊能奪冠。」

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