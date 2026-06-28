MLB／鈴木誠也兩分砲逆轉釀酒人 大聯盟百轟只差1支

芝加哥小熊日籍外野手鈴木誠也今天作客密爾瓦基轟出本季第12號全壘打，這讓他大聯盟生涯全壘打數累積到99支，距離百轟里程碑只差1支。

鈴木誠也最近兩戰都重擊同區競爭對手釀酒人。前一場他面對火球怪物米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），直接將球轟進右外野看台。值得一提的是，至今能從米蕭洛斯基手中轟出兩支全壘打的打者，只有鈴木誠也一人。

此戰小熊在4局以0比1落後，1出局一壘有人時，鈴木誠也再度展現長打威力。面對釀酒人左投哈里森（Kyle Harrison）投出的偏高96.8英里（約155.8公里）四縫線速球，鈴木誠也一棒將球送往右外野方向。

根據數據顯示，這一擊擊球初速97.2英里（約156.4公里），飛行距離361英尺（約110公尺）。鈴木誠也這驚天一轟幫助小熊反超比分，也讓釀酒人主場瞬間陷入沉默。小熊超前比分就未再落後，最終8比2勝出

鈴木誠也自2022年挑戰大聯盟以來，長打能力逐年提升。新人年他敲出14支全壘打，2023年成為日本右打者史上首位單季20轟打者，2024年再將全壘打數推進到22支，去年更以32轟刷新個人生涯新高。

如今鈴木誠也揮出本季第12號全壘打，也讓他在大聯盟生涯累積來到99轟，距離成為日本球員史上第4位大聯盟百轟打者，僅剩1支。