MLB／吉田正尚首打席開轟助攻紅襪3連勝 洋基又被拉下龍頭

波士頓紅襪日籍外野手吉田正尚（Masataka Yoshida）今天主場對洋基首局首打席轟出本季第2號全壘打，這是他睽違1個月再度開轟，也讓紅襪主場球迷陷入沸騰。

吉田正尚一開賽就站上打擊區，面對洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole），在第2球就掌握機會出棒，將球送進右外野看台，形成首局首打席全壘打。這一擊擊球初速101.5英里（約163.3公里），飛行距離386英尺（約117.7公尺），擊球仰角27度，彈道相當漂亮。

這是吉田正尚自5月25日主場對雙城之戰後，相隔1個月再度敲出全壘打。久違開轟後，他繞壘時也露出笑容，對這發全壘打顯然相當滿意。

吉田正尚本季從開幕以來出賽機會有限，此戰賽前累積出賽53場，152打數敲出36支安打，打擊率2成37，另有1轟、10打點。對於一直在等待更多表現機會的他來說，這支面對洋基強投柯爾敲出的首打席全壘打，不僅替球隊先馳得點，也有助於提升個人狀態與信心。

吉田正尚這一發全壘打也成了勝利打點，紅襪接連在第2局和第3局追加3分，加上先發投手班奈特（Jake Bennett）6.1局僅被敲3支安打失1分，紅襪最終再以4比1獲勝，對洋基4連戰先聲奪人取得3連勝。

洋基突然遭到分區墊底的紅襪扯後腿，反觀光芒則是取得4連勝，一來一往之間，洋基又把美聯東區龍頭拱手讓出。