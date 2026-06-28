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MLB／6月回歸打擊率逼「四割男」！李灝宇台灣內戰夯生涯第3轟 超胡金龍成台灣第2人
老虎台灣旅美好手李灝宇近期狀況火燙，今天面對太空人先狙擊鄧愷威敲出安打，後續更棒打對手炸裂生涯第3轟，雖然球隊以6：8吞敗，無緣拿下「台灣內戰」第2勝，但也創造歷史新猷。
前有「6月狂谷」，現在有「6月狂宇」，李灝宇6月回歸大聯盟後表現超狂，今天對決太空人延續手感，2局下先是逮中鄧愷威紅中偏左伸卡球，擊出平飛安打送隊友上二壘，鄧愷威退場後這位台灣怪力男再發威，5局下把握歐克（Steven Okert）鑽進好球帶的失投滑球，夯出中左外野方向陽春砲，本季第3轟出爐。
最終老虎雖然以6：8敗給太空人，但李灝宇依舊繳出4打數2安包含1轟的高檔表現，也寫下出賽連續6場進帳安打的紀錄，距離張育成的連續敲安紀錄僅1場，目前生涯累積3轟也超越胡金龍，成為台灣在大聯盟打者的全壘打榜第2名，僅次於張育成的20轟。
賽後李灝宇打擊率再上看，來到2成61，攻擊指數0.685，其中6月更是誇張，41打數敲出16安，打擊率是直逼「四割男」3成90，攻擊指數更是恐怖的0.990。
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