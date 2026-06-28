MLB／3天前剛溝通斷線…魯辛開轟 大谷翔平擊掌跑第一

道奇隊今天以15：3擊敗教士隊，山本由伸先發6局失2分奪勝，一幕引起討論畫面在捕手魯辛（Dalton Rushing）第六局開轟，站在板凳區外第一個歡迎他的隊友不是別人，就是大谷翔平。

大谷前一場投球先發在25日面對雙城隊投6局失3分（責失2分）奪勝，與魯辛的搭配燒出話題，大谷兩次想要ABS挑戰，第一次遭魯辛拒絕時面露無奈，第二次在魯辛依然搖頭情況下堅持挑戰，而這兩球根據畫面顯示都確實是好球，兩人溝通斷線，魯辛在休息區內也被捕捉到情緒波動。

罕見有人可以激怒大谷，兩人的互動引起熱議，而道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）昨天已透露，兩人將在下一場繼續搭檔投捕，羅伯茲也已與魯辛溝通過，掛保證不會再出現上一場的狀況。

道奇打線今天先在聖地牙哥大肆開火，第六局單局攻下9分，其中就包括魯辛的陽春砲，而他在繞壘回到休息室時，第一個與他擊掌的人就是大谷。

Dodgers Nation社群貼出影片寫著：「大谷翔平是第一個在魯辛開轟後上前迎接他的道奇選手，在幾天前的不愉快後，兩人之間沒有任何疙瘩，若沒有好的團隊化學效應，是不可能建立王朝的。」球迷也紛紛留言：「大谷翔平永遠是團隊至上的選手，他不會對任何人心懷怨恨」、「這就是他的領袖氣質」。