MLB／金馬演技或純屬巧合？小熊游擊手1舉動騙到跑者巧製雙殺

小熊隊今天以8：2擊敗釀酒人隊之戰，游擊手史旺森（Dansby Swanson）上演神演技，讓盜上二壘的喬里歐（Jackson Chourio）以為這球漏到外野，還想加碼再衝三壘，結果在壘間出局。

釀酒人三局下首位打者歐提茲（Joey Ortiz）先敲安打，喬里歐打向游擊方向的滾地球造成前位跑者出局，而下一棒圖朗（Brice Turang）打席球數2好3壞後，喬里歐在下一球起跑，圖朗先揮空遭到三振，小熊捕手凱利（Carson Kelly）傳二壘傳偏，史旺森高高躍起攔下這球，已經抓不到喬里歐。

而下一幕就是話題的誕生，史旺森低下頭、朝一壘方向慢慢走了3步，喬里歐見狀以為這球漏到外野，進一步挑戰三壘，史旺森在這時轉身，從手套裡拿出球，傳給三壘手，在壘間輕鬆抓到喬里歐，意外演出雙殺。

這球引起球迷討論，有人留言：「所以三壘指導教練在幹嘛？」小熊球迷笑稱：「該讓我家寶寶提名奧斯卡了吧！」也有人認為一切只是歪打正著，「這好像不是演技，感覺他看到跑者跑三壘也嚇了一跳」。