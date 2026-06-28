MLB／投球局數激增鄧愷威有點疲勞 今先發賽後被下放3A

效力於太空人隊的台灣投手鄧愷威，今天先發出戰老虎隊，僅投3.2局失5分（4分自責分），無關勝敗，賽後就被下放3A，太空人動用他的選擇權讓他回到小聯盟調整，預計拉上新秀投手烏洛拉（Miguel Ullola）。

鄧愷威今天5月中起轉任先發，然而近4場出賽有3場都是投不滿5局大量失分，今天主投3.2局還挨了一發滿貫砲，雖逃過敗戰，但防禦率漲到4.36。

根據美國媒體《The Athletic》記者Chandler Rome消息指出，鄧愷威賽後被叫進總教練辦公室，而太空人隊稍後也做出異動，因他還有下放選擇權，將鄧愷威降回3A調整，騰出空間迎接新秀投手烏洛拉。

鄧愷威今年開季從大聯盟牛棚出發，之後轉任中繼，目前累積23場出賽（10場先發），投了64局，拿下4勝6敗3中繼，各項出賽成績都寫生涯新高。

賽後鄧愷威也向美國記者表示，和球季剛開始時相比，自己確實感覺有點疲勞，過去兩個球季，一年大概只投了70局至80局，但今年球季才過一半，局數就已經接近那樣的數字。