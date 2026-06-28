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MLB／鄭宗哲先發3支0 紅襪2轟攻破寇爾對戰洋基3連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
效力波士頓紅襪隊的台灣好手鄭宗哲。 路透社
效力波士頓紅襪隊的台灣好手鄭宗哲。 路透社

2026世足賽

24歲台灣內野手鄭宗哲升上大聯盟後，昨天先面對洋基隊解鎖首安打、首打點、首保送，今天續戰洋基、面對強投寇爾（Gerrit Cole），鄭宗哲擔任先發第九棒、游擊手，3打數沒有安打、吞下1次三振，紅襪終場以4：1擊敗洋基，在這波4連戰先取3連勝。

寇爾為2023年美聯塞揚、生涯155勝強投，鄭宗哲首打席攻擊第1球96.6哩伸卡球，打向左外野的飛球遭到接殺，第四局擊出二壘方向滾地球出局。

寇爾以5.1局被敲7安打、失4分收工，鄭宗哲第六局的打席面對左投希德瑞克（Brent Headrick）遭到三振，此役留下3支0。

紅襪菜鳥左投班奈特（Jake Bennett）先發6.1局失1分，僅在第五局因舒曼（Max Schuemann）的陽春砲掉分；自家打線面對寇爾打下領先，第一局吉田正尚、第二局席格勒（Anthony Seigler）都敲陽春砲，第三局康崔拉斯（Willson Contreras）補上兩分打點二壘打。

洋基 鄭宗哲 紅襪 大聯盟

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