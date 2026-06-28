MLB／兩度打虎都撐不滿4局 鄧愷威挨滿貫 3.2局失5分躲過敗投

大聯盟史上首見兩位台灣選手同場先發，就在今天太空人、老虎隊之戰！李灝宇4打數敲2安打，包括一發陽春砲，本季第3轟出爐；鄧愷威則是投出艱辛的一戰，僅撐3.2局被敲8安打、失5分（責失4分），包括遭卡本特（Kerry Carpenter）敲出滿貫砲，靠太空人第八局攻下3分逆轉，幫助鄧愷威敗投解套，終場以8：6擊敗老虎。

鄧愷威先發3.2局共用58球，最快球速93哩（約149.7公里），投出三振、保送各1。備受關注的「台灣內戰」，此役鄧愷威與李灝宇對戰2打席，第一打席由李灝宇打穿右邊防線勝出，第二打席則是鄧愷威以右外野飛球拿到出局數。

鄧愷威4局都讓首位打者上壘，局局面臨危機，前兩局全身而退，但第三局面對麥克尼格（Kevin McGonigle）投出保送，奇斯（Colt Keith）打向二壘方向的滾地球，眼看有機會抓雙殺，二壘手亞土維（Jose Altuve）發生失誤，鄧愷威自己也出現觸身球，讓老虎攻占滿壘，隨後掉到紅中的曲球就遭卡本特狙擊滿貫砲，為鄧愷威帶來重傷害。

鄧愷威第四局又被首位打者羅傑斯（Jake Rogers）敲安，兩出局後格林（Riley Greene）、托克森（Spencer Torkelson）接連敲安，再度遭到攻陷，太空人也在此時決定換投。

鄧愷威6月16日就曾與老虎過招，當時只投3.1局失5分被打退，未料第二度碰頭，也只多拿1個出局數。

鄧愷威退場後，太空人由歐克（Steven Okert）接手投球，李灝宇第五局的打席鎖定第1球81.7哩滑球出棒，擊球初速93.8哩、飛行距離369呎，左外野手馬修斯（Brice Matthews）在牆邊躍起、伸長手套，阻擋不了這球出牆，李灝宇繼6月2日後再度開砲。

李灝宇這一轟幫助老虎擴大為6：4領先，但牛棚未能守成，太空人在第七、八局都有分數進帳逆轉戰局，鄧愷威躲過敗投。