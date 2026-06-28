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MLB／李灝宇「台灣內戰」敲1安 鄧愷威退場再補陽春砲第3轟出爐

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
旅美好手李灝宇。(路透)
旅美好手李灝宇。(路透)

2026世足賽

效力老虎隊的台灣好手李灝宇，回歸大聯盟後手感越來越燙，今天在第五局敲出陽春砲，生涯第3轟出爐，幫助老虎擴大為6：4領先。

老虎今天在主場迎戰太空人隊，此戰上演大聯盟史上第一次兩位台灣選手同場先發，鄧愷威擔任太空人先發投手，李灝宇則是老虎先發第七棒、二壘手。

鄧愷威投出艱辛的一戰，僅撐3.2局、共用58球，最快球速93哩（約149.7公里），被敲8安打、失5分（責失4分），包括遭卡本特（Kerry Carpenter）敲出滿貫砲。

備受關注的「台灣內戰」，此役鄧愷威與李灝宇對戰2打席，第一打席由李灝宇打穿右邊防線勝出，第二打席則是鄧愷威以右外野飛球拿到出局數。

鄧愷威退場後，太空人由歐克（Steven Okert）接手投球，李灝宇鎖定第1球81.7哩滑球出棒，一棒掃出左外野全壘打牆外，擊球初速93.8哩、飛行距離369呎，左外野手馬修斯（Brice Matthews）在牆邊躍起、伸長手套，阻擋不了這球出牆，李灝宇繼6月2日後再度開砲。

老虎 大聯盟 鄧愷威 李灝宇

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