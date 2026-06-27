MLB／凌晨1點先別睡！3台將先發 鄧愷威再碰李灝宇、鄭宗哲對決寇爾

鄭宗哲的首趟大聯盟之旅在去年以3場、7打席短暫落幕，未能再等到機會，就遭到海盜隊割捨；今天在紅襪隊首升大聯盟，第一場比賽解鎖首打點、首安打、首保送，賽後談到接到通知上大聯盟的心情，他坦言確實有點嚇到，「但當我在3A時，就一直準備好要來到這裡。」鄭宗哲拿回自己的首安球，將送給父母收藏。

2026-06-27 12:15