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MLB／凌晨1點先別睡！3台將先發 鄧愷威再碰李灝宇、鄭宗哲對決寇爾

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄧愷威本就排定扛起明天與老虎之戰先發任務。 路透社資料照
鄧愷威本就排定扛起明天與老虎之戰先發任務。 路透社資料照

2026世足賽

時隔7年再有3位台灣選手同時在大聯盟，明天凌晨1點10分很熱鬧，太空人隊出戰老虎隊、紅襪隊過招洋基隊，鄧愷威、李灝宇、鄭宗哲全數確定先發出賽。

鄧愷威本就排定扛起明天與老虎之戰先發任務，老虎先發打線排出，李灝宇擔任第七棒、二壘手，繼6月16日後再次上演「台灣內戰」，該役李灝宇替補傷退的隊友，與鄧愷威對決2打席，1三振、1安打各自勝出一回合。

鄭宗哲今天升上大聯盟，擔任先發第九棒、游擊手出賽，明天繼續為紅襪扛同一棒次、守位，將碰上洋基強投寇爾（Gerrit Cole）。

鄭宗哲 鄧愷威 洋基

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