MLB／岡本和真19轟超越城島健司 創日本右打者新秀全壘打紀錄

多倫多藍鳥日籍強打岡本和真火力持續爆發，今天主場對德州遊騎兵之戰的8局下轟出兩分砲，本季累積19發全壘打，一舉超越城島健司當年的18轟，創下日本球員轉戰大聯盟首年右打者最多全壘打紀錄。

若包含左打者在內，岡本目前在日本球員大聯盟新人年全壘打榜上單獨排名第3，前面還有村上宗隆的20轟距離2018年洛杉磯天使時期大谷翔平所保持的22轟紀錄，僅差3支全壘打。

岡本和真雖然連兩天開轟，不過遺憾的是，藍鳥最終又是以4比5飲恨，吞下4連敗。岡本和真近6戰已敲出3發全壘打，6月至今累積7支全壘打，本季全壘打進度預估已經推升到37轟。

以目前美聯全壘打榜來看，雙城巴克斯頓（Byron Buxton）與太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）都以25轟並列領先，岡本落後6轟。雖然要追上美聯全壘打王仍有距離，但對一名大聯盟新人來說，他已經成為藍鳥打線中最具威脅性的長打火力之一。