MiLB／林維恩證實將動TJ手術本季落幕 「說不難過是騙人的」

效力美職運動家隊的20歲台灣左投林維恩，近期因傷暫停出賽，他今天透過IG限時動態更新傷勢狀況，證實將進行TJ韌帶置換手術，坦言「說不難過是騙人的」，但也勉勵自己這不是結束、而是重新開始。

林維恩小小年紀，已是去年經典賽資格賽、今年經典賽正賽國手，他在2025年展開旅美生涯，以搭手扶梯的速度晉升，去年從1A升上高階1A再升2A，進一步在今年6月升上3A，然而僅在3A出賽2場就進入傷兵名單，陸續傳出肩膀拉傷、尺側副韌帶撕裂，詳細傷情持續備受關注。

林維恩今天透過IG透露傷情，證實將進行TJ手術，也意謂本季提前結束，「說不難過是騙人的，但這就是職業運動的一部分，也是我必須面對的一課。」