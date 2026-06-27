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MiLB／林維恩證實將動TJ手術本季落幕 「說不難過是騙人的」
效力美職運動家隊的20歲台灣左投林維恩，近期因傷暫停出賽，他今天透過IG限時動態更新傷勢狀況，證實將進行TJ韌帶置換手術，坦言「說不難過是騙人的」，但也勉勵自己這不是結束、而是重新開始。
林維恩小小年紀，已是去年經典賽資格賽、今年經典賽正賽國手，他在2025年展開旅美生涯，以搭手扶梯的速度晉升，去年從1A升上高階1A再升2A，進一步在今年6月升上3A，然而僅在3A出賽2場就進入傷兵名單，陸續傳出肩膀拉傷、尺側副韌帶撕裂，詳細傷情持續備受關注。
林維恩今天透過IG透露傷情，證實將進行TJ手術，也意謂本季提前結束，「說不難過是騙人的，但這就是職業運動的一部分，也是我必須面對的一課。」
林維恩IG全文如下：
今年的賽季，提前結束了。
首先，我想先謝謝自己。
謝謝自己沒有因為一次次的失望而放棄夢想，也謝謝自己在身體不舒服的日子裡，依然努力做好每一件該做的事。
這一路走來，我知道自己在每個時刻都已經盡了全力，所以今天的結果，我選擇接受。
接下來，我將接受Tommy John手術，展開新的挑戰。
說不難過是騙人的，但這就是職業運動的一部分，也是我必須面對的一課。
謝謝我的家人、球團、教練、防護員、醫療團隊、經紀公司，以及一路支持我、關心我的每一位朋友和球迷。因為有你們，我才能更有勇氣面對接下來的每一步。
我會專注做好每一天的復健，相信現在的努力，都會在未來帶我回到最熟悉的投手丘。
這不是結束，而是重新開始。
I'll be back.
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