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MLB／佐佐木朗希4局5BB紅了眼眶 坦言球路狀況、球種選擇全都不順

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

2026世足賽

道奇隊今天以1：7不敵教士隊，先發投手佐佐木朗希投4局失3分，難以被忽視的是多達5次四壞球保送，而他在退場後被鏡頭捕捉到紅了眼眶，情緒明顯波動。朗希賽後表示，今天沒有任何一種球路讓自己感覺狀況是好的，在投球策略上的所有選擇，最終也都成反效果。

朗希的亂流從第二局就出現，面對馬恰多（Ｍanny Machado）、席茲（Gavin Sheets）都投出四壞保送，法蘭斯（Ty France）補上三分砲；第三局三上三下，第四局在滿壘危機全身而退，然而第五局又被首位打者塔提斯（Fernando Tatis Jr.）敲二壘打，保送泰勒（Samad Taylor），道奇在此時決定換投。

朗希退場後被鏡頭捕捉到在板凳區眼裡噙淚，他在賽後受訪時表示，「不可能每場比賽都能照自己想像的一樣，今天這樣的日子，任何人都會遇到，今天很多時候無法按照捕手要求投球，在配球策略上感覺所有選擇最終都是反效果，這是我必須去檢討的。」

進一步被問到何謂「反效果」，朗希解釋，當自己想謹慎一點投球時，打者採取保守選球，而當自己想要積極進攻好球帶時，打者又變得更加積極出棒，「所以今天投起來確實感覺不太舒服、不太順利。」但他也強調今天的各種球路狀況不佳才是根本問題。

佐佐木朗希 道奇 塔提斯 教士

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