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MLB／鄧愷威明先發有望對決李灝宇 老虎小編曬合照「台灣人快來按讚」

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
老虎社群發出李灝宇與鄧愷威的合照。圖／取自老虎隊Threads
老虎社群發出李灝宇與鄧愷威的合照。圖／取自老虎隊Threads

2026世足賽

太空人隊台灣投手鄧愷威明天迎接本季本季9場先發，客場出戰老虎隊，力拚個人本季第5勝，有望和老虎內野手李灝宇再次上演「台灣對決」，兩人今天賽前在球場相見歡留下合照，老虎社群發出照片還用中文寫下「台灣人快來按讚」。

鄧愷威前一場先發在22日對守護者隊繳出6局失1分表現，拿下本季第4勝，而太空人也直到今天才公布鄧愷威為明天對上老虎系列賽第3戰的先發投手，續留先發輪值。

鄧愷威今年從大聯盟出賽，開季在牛棚投出佳績，5月中旬起轉以先發角色出賽，本季至今出賽22場（9場先發），拿下4勝6敗3中繼，投了60.1局，防禦率4.03。

太空人本周與老虎進行4連戰，前兩場雙方各取1勝，明天鄧愷威出馬，也有望再次看到他與李灝宇對決的好戲。雙方在本月16日上演大聯盟首次台灣選手投打對決，雙方兩打席的交手，鄧愷威送出1K，也被李灝宇敲1支安打。

如今雙方有望再次碰頭，李灝宇近期打擊狀況正熱，前天系列賽首戰先發上陣敲1安、連5場安打，今天則是在第8局替補上場守二壘，沒有獲得打擊機會。

而這次鄧愷威造訪底特律，兩名台將在老虎主場Comerica Park留下合照，照片由老虎隊Threads社群發出，擅長用中文和台灣球迷的互動的老虎小編，也再次用中文邀請台灣人來按讚。

鄧愷威 老虎 台灣人

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