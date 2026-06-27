MLB／「我一直做好準備！」 鄭宗哲首安誕生「基襪大戰」直呼不可思議

鄭宗哲的首趟大聯盟之旅在去年以3場、7打席短暫落幕，未能再等到機會，就遭到海盜隊割捨；今天在紅襪隊首升大聯盟，第一場比賽解鎖首打點、首安打、首保送，賽後談到接到通知上大聯盟的心情，他坦言確實有點嚇到，「但當我在3A時，就一直準備好要來到這裡。」鄭宗哲拿回自己的首安球，將送給父母收藏。

鄭宗哲度過艱辛的休賽季，去年球季結束後罕見在還有選擇權的情況下遭到指定讓渡，開啟4趟DFA旅程，不斷轉換球隊，最終才確定落腳紅襪，今年從3A展開賽季，今天因傷兵出現，紅襪選擇將鄭宗哲升上大聯盟。

鄭宗哲擔任先發第九棒、游擊手出賽，此役3打數敲出1安打，另有1次保送上壘，在「紅襪生涯」首場大聯盟出賽打出好的開始。

鄭宗哲在第四局兩出局、壘上無人時攻擊86.7哩變速球，打向中外野，擊球初速101.5哩、飛行距離407呎，打在牆上反彈後形成二壘打，成為他的生涯首安。

「我等了一年，終於出現了。」鄭宗哲賽後全程以英文受訪，他表示，「我告訴自己，就是一個打席，不要想太多，看球、打球就對了。」在紅襪的首場大聯盟賽事，就是在芬威球場碰上洋基時敲出首安，鄭宗哲也直言感覺很不可思議，知道對手是洋基時，自己也有預期現場聲音可能會很大聲。

鄭宗哲透露，今天大概是在下午2點收到通知，要他趕快回去飯店準備，下午4點35分左右再接到確定登錄消息，趕緊向芬威球場報到。鄭宗哲坦言，自己一直為升上大聯盟做好準備，但收到消息當下，確實還是有些驚訝。

https://www.youtube.com/shorts/I5-bFXsF7MU