MLB／釀酒人火球男第3顆就飆169.8公里 史上第3快僅次查普曼

釀酒人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）再度投出超猛火球，本場比賽第3顆球就飆到105.5英里（約169.8公里），打破大聯盟先發投手紀錄，並列大聯盟史上第3快。米蕭洛斯基主投6局失1分，幫助釀酒人以6：2擊退小熊隊。

米蕭洛斯基開場火球連發，第3顆高達105.5英里，與2024年9月3日天使隊喬伊斯（Ben Joyce）並列第3快，第1名是2010年9月24日查普曼（Aroldis Chapman）的105.8英里，第2名是2016年查普曼的105.7英里。

第5局米蕭洛斯基被小熊日籍強打鈴木誠也敲陽春砲，第6局小熊攻佔滿壘，米蕭洛斯基用三振化解危機。6局下釀酒人攻下3分大局逆轉，終場以6：2擊敗小熊，米蕭洛斯基收下本季第9勝。

米蕭洛斯基本場用107球，其中69顆好球，6局投出8次三振、4次保送，被敲2支安打，只失1分，防禦率降至1.45，持續領先全大聯盟。