MLB／李灝宇與鄭宗哲同日出賽 大聯盟第2組台灣野手

美國職棒老虎隊李灝宇今天替補出賽，雖然無打擊機會，但與紅襪隊的鄭宗哲合力寫下史上第2組大聯盟（MLB）台灣野手同日出賽，明天李灝宇還有機會再戰台灣投手鄧愷威。

底特律老虎隊今天對上休士頓太空人隊，李灝宇直到8局上才替補出賽，守二壘、打第1棒，但8局下沒有機會上場，主場的老虎隊以8比0勝出免打9局下，李灝宇0打數，打擊率維持2成52不變。

太空人隊明天安排鄧愷威先發登板，李灝宇在美國時間6月15日首度對上鄧愷威，被三振1次也敲出1支安打，兩人有望再次對決。

而波士頓紅襪隊今天升上鄭宗哲並立刻先發出賽，李灝宇同日替補，也是繼2020年林子偉、張育成之後，再次有台灣野手在大聯盟同日出賽，林張組合在2020年曾3度同日出賽，分別是美國時間8月11日、8月28日、9月17日，但尚未同場出賽。

如今3位台灣球員同時進入大聯盟名單，可惜的是台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）也在今天被克里夫蘭守護者隊指定讓渡（DFA），移出40人名單。