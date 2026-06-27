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MLB／先不進廣告！ 基襪大戰板凳清空 鄭宗哲升大聯盟見證大場面

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基先發投手華倫一顆偏高內角速球引爆基襪衝突，雙方板凳球員全數衝進場內。 美聯社。
洋基先發投手華倫一顆偏高內角速球引爆基襪衝突，雙方板凳球員全數衝進場內。 美聯社。

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洋基紅襪今天在芬威球場進行四連戰第2戰，然而比賽進行到5局下時，雙方的世仇戰再度擦出火花，洋基先發投手華倫（Will Warren）一顆偏高內角速球引爆全場衝突，雙方板凳球員全數衝進場內，不過最終僅止於口角，並未演變成肢體衝突。

回顧當時，華倫面對紅襪一壘手康崔拉斯（Willson Contreras）時，第2球一顆92.4英里（約148.7公里）的四縫線速球偏高且貼近內角，讓康崔拉斯相當不滿。打席最後，華倫又投出一顆95.9英里（約154.3公里）的內角速球形成保送。

隨後康崔拉斯一邊走向一壘，一邊朝華倫不斷喊話，兩人隔空互嗆。當康崔拉斯站上一壘後，雙方仍持續言語交鋒，最終引發兩隊板凳及牛棚球員全數衝進場內。

眼見雙方情緒升溫，裁判與兩隊球員立即上前隔開兩人，隨後洋基與紅襪板凳區球員也全數衝進場內，形成板凳清空的場面。不過雙方並未爆發肢體衝突，僅互相叫囂後便各自返回休息區，比賽也隨即恢復進行。

有趣的是，24歲台灣內野手鄭宗哲今日生涯第二度前進大聯盟便參與到這次的事件，他此役3打數敲出1安打，另有1次保送上壘。

康崔拉斯此役前3次上場打擊2打數2安打，包括1轟、2分打點及1次保送，今日首局便敲出帶有1分打點的安打，3局下更轟出本季第17支全壘打，幫助紅襪取得4：0領先。

反觀華倫則度過本季最艱辛的一戰，主投6局被敲7支安打、投出3次保送，失掉5分責失，且全場沒有送出任何三振，寫下本季少見的低迷表現，紅襪最終則以6：1擊敗洋基。

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