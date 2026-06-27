快訊

豪雨灌爆雲林！西螺6小時雨量「飆破200毫米」 全台第一

嘉義民宅凌晨惡火！太保市農會前秘書父女倆葬身火窟

國泰金郭明鑑兼職爭議大轉折 為何蔡宏圖出面「懇談」

MLB／時隔一周仍能精準還原李灝宇打席 亞土維：我真的很喜歡他！

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

2026世足賽

效力老虎隊的台灣好手李灝宇，近日轉述來自太空人隊強打亞土維（Jose Altuve）的稱讚，亞土維今天證實此事，大讚對李灝宇的揮棒印象深刻，「他總是可以掌握出棒時機，把球打飛，而不是只想碰球，希望他可以越來越好，在大聯盟取得成功。」

這段二壘上的交流，在昨天經由底特律當地媒體報導曝光，故事起源於本月17日兩隊的交手，李灝宇單場雙安，首打席先將一顆內角曲球強勁打穿防線，形成一壘打，第八局再面對掉到內角低位置的橫掃球揮出二壘打，而他站上二壘後，亞土維給了這位年輕好手稱讚。李灝宇向媒體透露：「他說他很喜歡我的揮棒，我說其實那球沒有打好，但他說只要揮棒夠好，就會有好的結果。」

亞土維今天也被問到此事，時隔一周，仍能還原當天的畫面，「那球投得不錯，是有掉到內角低的變化球，但他真的打得很好，才會有那支二壘打。」

「真的很令人印象深刻，」亞土維說，當時李灝宇站上二壘後，自己走向他，「我說那是很棒的揮棒、很棒的打席，我喜歡你的擊球方式。」

亞土維透露，自己年輕時，卡布雷拉（Miguel Cabrera）也會像這樣鼓勵自己，「那種感覺真的很棒，會敦促你繼續努力、繼續變好。」他說卡布雷拉對自己的生涯帶來極大幫助，而這次看到李灝宇也在看著自己的打擊練習，亞土維說：「不管是觀察或對話，你能從任何選手身上學習，很棒的是，他投入努力、想讓自己更好。」亞土維不忘再次強調，「我真的很喜歡在他身上看到的東西，我認為他很有天賦。」

MLB 老虎 底特律

延伸閱讀

MLB／李灝宇視「阿土伯」為學習對象 老虎教頭：我很開心聽到

下放11天救贖大覺醒！李灝宇攻守兩端精算 拚卡位老虎二遊

大聯盟首次台灣對決充滿機緣巧合 鄧愷威、李灝宇18年後接棒王建民

MLB／噓聲竟成最佳燃料！哈波擊出致勝轟手勢惹議：我是比無名指

相關新聞

MLB／費爾柴德19打數吞14K遭守護者DFA 下一步交易、下放或自由

台美混血球星費爾柴德（Stuart Fairchild）今天遭到守護者隊指定讓渡，下一步動向未明，可能面臨交易或通過讓渡程序後下放小聯盟，而費爾柴德已有3年以上年資，即便通過讓渡程序，也可選擇成為自由球員。

MLB／穿紅襪首升大聯盟 鄭宗哲1場收集首打點、首安打、首保送

24歲台灣內野手鄭宗哲生涯第二度前進大聯盟，今天穿著紅襪球衣，寫下一連串初體驗，依序解鎖首打點、首安打、首保送，第四局的射牆二壘打棒打洋基隊先發投手瓦倫（Will Warren），在大聯盟生涯第4場出賽、第9打席解鎖生涯首安，而紅襪終場以6：1擊敗洋基。

MLB／時隔7年再有3台將同時在大聯盟 最盛況是9年前5人

效力紅襪隊的內野手鄭宗哲，本季首度升上大聯盟，也為台灣寫下一盛況，加上太空人隊鄧愷威、老虎隊李灝宇，時隔7年再於大聯盟同時有3位台將。

MLB／紅襪教頭也從3A晉升早就知道鄭宗哲 大讚守備3優點

鄭宗哲本季轉戰紅襪隊後，今天迎來升上大聯盟的機會，繼去年4月在海盜隊後再度站上最高殿堂。紅襪代理教頭崔西（Chad Tracy）表示，鄭宗哲守備出色，他的守備範圍廣、臂力出色、傳球準確，「我之前在那裡（3A）執教，當然已經好好看過他了。」

MLB／首安出爐！鄭宗哲二壘打飛407呎 轉戰紅襪上大聯盟首戰就解鎖

台灣好手鄭宗哲本季轉戰紅襪隊後，今天獲得升上大聯盟的機會，生涯首安也在同日報到，四局下面對洋基隊擊出深遠射牆二壘打，在生涯第4場出賽、第9打席擊出首安，大聯盟官方社群也紛紛轉貼影片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。