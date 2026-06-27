MLB／時隔一周仍能精準還原李灝宇打席 亞土維：我真的很喜歡他！

效力老虎隊的台灣好手李灝宇，近日轉述來自太空人隊強打亞土維（Jose Altuve）的稱讚，亞土維今天證實此事，大讚對李灝宇的揮棒印象深刻，「他總是可以掌握出棒時機，把球打飛，而不是只想碰球，希望他可以越來越好，在大聯盟取得成功。」

這段二壘上的交流，在昨天經由底特律當地媒體報導曝光，故事起源於本月17日兩隊的交手，李灝宇單場雙安，首打席先將一顆內角曲球強勁打穿防線，形成一壘打，第八局再面對掉到內角低位置的橫掃球揮出二壘打，而他站上二壘後，亞土維給了這位年輕好手稱讚。李灝宇向媒體透露：「他說他很喜歡我的揮棒，我說其實那球沒有打好，但他說只要揮棒夠好，就會有好的結果。」

亞土維今天也被問到此事，時隔一周，仍能還原當天的畫面，「那球投得不錯，是有掉到內角低的變化球，但他真的打得很好，才會有那支二壘打。」

「真的很令人印象深刻，」亞土維說，當時李灝宇站上二壘後，自己走向他，「我說那是很棒的揮棒、很棒的打席，我喜歡你的擊球方式。」

亞土維透露，自己年輕時，卡布雷拉（Miguel Cabrera）也會像這樣鼓勵自己，「那種感覺真的很棒，會敦促你繼續努力、繼續變好。」他說卡布雷拉對自己的生涯帶來極大幫助，而這次看到李灝宇也在看著自己的打擊練習，亞土維說：「不管是觀察或對話，你能從任何選手身上學習，很棒的是，他投入努力、想讓自己更好。」亞土維不忘再次強調，「我真的很喜歡在他身上看到的東西，我認為他很有天賦。」