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MLB／腿傷打壞家鄉夢！「神鱒」楚奧特傾向放棄全壘打大賽

聯合新聞網／ 綜合報導
楚奧特不過因右腿後肌拉傷影響，坦言目前傾向不參賽全壘打大賽。 美聯社。
楚奧特不過因右腿後肌拉傷影響，坦言目前傾向不參賽全壘打大賽。 美聯社。

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天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）原本有望在今年明星賽期間首度參加全壘打大賽，不過因右腿後肌拉傷影響，他坦言目前傾向不參賽，家鄉圓夢計畫恐怕得再等等。

今年明星賽將於7月14日在費城舉行，全壘打大賽則於前一天登場，而費城距離楚奧特家鄉紐澤西州米爾維爾僅約45英里，因此外界普遍認為，今年將是他首次參加全壘打大賽的最佳時機。

楚奧特透露，球團上周就曾詢問他是否有意參賽，但自己目前已改變想法，「他們上周在沙加緬度時有問我，但我大概不會參加了。原本真的很想參加，會是一件很酷的事情，但這次受傷讓整個計畫都被打亂了。」

「當我知道明星賽在費城舉辦時，我真的覺得參加會很棒。但後來腿受傷了，所以我現在傾向不參加。」楚奧特補充道。

現年34歲的楚奧特生涯11度入選明星賽、3度榮獲美聯MVP，過去曾多次婉拒全壘打大賽邀請，原因是擔心大量全力揮棒會影響例行賽打擊手感。

不過他也一直表示，希望能在退休前至少參加一次，而今年因明星賽首次來到家鄉附近舉辦，更被視為完成心願的最佳機會。

事實上，楚奧特上周接受《USA Today》訪問時還曾表示，自己正在「認真考慮」是否參賽，也讓外界更加期待他能首度站上全壘打大賽舞台。

雖然全壘打大賽恐將缺席，不過楚奧特今日已恢復在場上慢跑且全程沒有疼痛，預計明天將開始恢復揮棒訓練。雖然目前仍沒有明確復出時間表，但他希望能趕上7月14日在費城舉行的明星賽。

「進展真的很好。今天進行了輕鬆慢跑，完全沒有疼痛。接下來要做什麼還要看教練安排，但今天沒有任何不適。現在更多是心理層面的調整，畢竟這是受傷後第一次慢跑，不過沒有痠痛，感覺很好。」

34歲的楚奧特目前仍沒有確切回歸日期，但他坦言，自己一直把趕上明星賽列為目標。

「那會非常有意義。開季前我就一直期待今年明星賽，能夠回到接近家鄉的地方比賽真的很特別。自從在亞利桑那受傷後，我就一直希望自己能趕在明星賽前回來。」

天使總教練鈴木清（Kurt Suzuki）也對楚奧特的恢復速度感到驚喜。

「真的很令人振奮，甚至有點出乎意料。他這麼快就能開始慢跑、做移動和腳步訓練，真的很棒。我們每天都有保持聯繫，也希望他很快就能回到中外野。」

近年來傷勢始終困擾楚奧特。2021年因小腿拉傷僅出賽36場，2022年受背傷影響出賽119場，2023年因鉤狀骨骨折出賽82場，2024年又因半月板撕裂僅打29場；上季雖出賽130場，仍曾受到左膝骨挫傷影響。

截至受傷前，楚奧特本季出賽74場，繳出2成34打擊率、3成94上壘率、4成72長打率，累積17支全壘打、12支二壘安打、54得分、7次盜壘及36分打點。目前在美聯外野手明星賽票選中排名第2，僅次於洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。

費城 楚奧特 天使

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