MLB／費爾柴德19打數吞14K遭守護者DFA 下一步交易、下放或自由

台美混血球星費爾柴德（Stuart Fairchild）今天遭到守護者隊指定讓渡，下一步動向未明，可能面臨交易或通過讓渡程序後下放小聯盟，而費爾柴德已有3年以上年資，即便通過讓渡程序，也可選擇成為自由球員。

守護者今天升上自家農場排名第3的捕手大物英格爾（Cooper Ingle），馬上擔任先發第五棒、指定打擊出賽；為了在40人名單空出一席，費爾柴德遭到DFA。

費爾柴德在5月30日升上大聯盟，共出賽14場，19打數敲出3安打都是一壘打，吞下14次三振，雖因8次四死球保送握有0.407上壘率，但打擊率僅0.158，成績不盡理想。

MLB Trade Rumors網站分析指出，30歲的費爾柴德作為一位浪人守備型外野手，這段時間在大聯盟的數據顯示，費爾柴德的策略基本上採取不揮棒、祈禱好事發生，出棒率38.2%低於大聯盟平均的47.1%，也低於他的生涯平均49.2%。文章中也指出，費爾柴德的守備，仍有可能獲得有替補外野手需求的球隊注意。