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MLB／穿紅襪首升大聯盟 鄭宗哲1場收集首打點、首安打、首保送

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄭宗哲。 法新社
鄭宗哲。 法新社

2026世足賽

24歲台灣內野手鄭宗哲生涯第二度前進大聯盟，今天穿著紅襪球衣，寫下一連串初體驗，依序解鎖首打點、首安打、首保送，第四局的射牆二壘打棒打洋基隊先發投手瓦倫（Will Warren），在大聯盟生涯第4場出賽、第9打席解鎖生涯首安，而紅襪終場以6：1擊敗洋基。

鄭宗哲去年曾在海盜隊升上大聯盟，累積3場、7打席出賽，還不曾站上一壘，球季結束後罕見在還有選擇權的情況下遭到指定讓渡，開啟4趟DFA旅程，不斷轉換球隊，最終才確定落腳紅襪，今年從3A展開賽季。

今天因傷兵出現，紅襪選擇將鄭宗哲升上大聯盟，擔任先發第九棒、游擊手出賽，面對洋基先發投手瓦倫，鄭宗哲首打席在第二局無人出局、滿壘時上場，敲出二壘方向滾地球，前位跑者出局，鄭宗哲進帳1分打點，助紅襪擴大2：0領先。

第二打席的過招，鄭宗哲在第四局兩出局、壘上無人時攻擊86.7哩變速球，打向中外野，擊球初速101.5哩、飛行距離407呎，打在牆上反彈後形成二壘打，紅襪該局攻勢最終無功而返。

鄭宗哲第六局再選保送，洋基也在此時換下瓦倫，改由亞布洛（Ryan Yarbrough）接手投球，鄭宗哲隨後在嘗試盜二壘時遭到牽制出局。鄭宗哲八局下面對桑托斯（Yerry De los Santos）也有扎實擊球，初速102.4哩的中外野飛球遭到接殺。

鄭宗哲此役3打數敲出1安打，另有1次保送上壘，在「紅襪生涯」首場大聯盟出賽打出好的開始。

紅襪 鄭宗哲 大聯盟 洋基

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