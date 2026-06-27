快訊

今防短時強降雨 「巴威」颱風最快下周生成！專家曝影響台灣機率

火爆替代役男被約談！遭糾正服裝竟痛毆少校輔導長

MLB／時隔7年…「3台將同在大聯盟」 最盛況是9年前5人

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／時隔7年再有3台將同時在大聯盟 最盛況是9年前5人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇、鄧愷威、鄭宗哲。美聯社（合成照）
李灝宇、鄧愷威、鄭宗哲。美聯社（合成照）

2026世足賽

效力紅襪隊的內野手鄭宗哲，本季首度升上大聯盟，也為台灣寫下一盛況，加上太空人隊鄧愷威、老虎隊李灝宇，時隔7年再於大聯盟同時有3位台將。

史上共有19位台灣選手站上大聯盟，同聚一堂盛況首推2017年9月，胡智爲、陳偉殷、林子偉、王維中、曾仁和5人寫下「同時」在大聯盟最多台將紀錄。

大聯盟前一次同時有3位台灣選手，已是2019年9月王維中、陳偉殷、張育成，接下來2020到2025年，單季最多也僅兩位台灣選手在大聯盟出賽，當然不可能譜寫3位台將同在大聯盟。

紅襪今天升上鄭宗哲，是他繼去年4月在海盜隊後，再度晉升大聯盟，成本季第三位在大聯盟出賽的台灣選手，而鄧愷威今年從開季就一路待在大聯盟，李灝宇則在4月首度升上大聯盟，經歷11天下放3A後，6月13日（美國時間）再度回到大聯盟。

大聯盟 MLB 李灝宇 鄭宗哲 鄧愷威

延伸閱讀

MLB／首安出爐！鄭宗哲二壘打飛407呎 轉戰紅襪上大聯盟首戰就解鎖

MLB／紅襪教頭也從3A晉升早就知道鄭宗哲 大讚守備3優點

大聯盟首次台灣對決充滿機緣巧合 鄧愷威、李灝宇18年後接棒王建民

MLB／大谷翔平明星賽超高人氣 費城球迷不滿自家全壘打王遭冷落

相關新聞

MLB／時隔7年再有3台將同時在大聯盟 最盛況是9年前5人

效力紅襪隊的內野手鄭宗哲，本季首度升上大聯盟，也為台灣寫下一盛況，加上太空人隊鄧愷威、老虎隊李灝宇，時隔7年再於大聯盟同時有3位台將。

MLB／紅襪教頭也從3A晉升早就知道鄭宗哲 大讚守備3優點

鄭宗哲本季轉戰紅襪隊後，今天迎來升上大聯盟的機會，繼去年4月在海盜隊後再度站上最高殿堂。紅襪代理教頭崔西（Chad Tracy）表示，鄭宗哲守備出色，他的守備範圍廣、臂力出色、傳球準確，「我之前在那裡（3A）執教，當然已經好好看過他了。」

MLB／首安出爐！鄭宗哲二壘打飛407呎 轉戰紅襪上大聯盟首戰就解鎖

台灣好手鄭宗哲本季轉戰紅襪隊後，今天獲得升上大聯盟的機會，生涯首安也在同日報到，四局下面對洋基隊擊出深遠射牆二壘打，在生涯第4場出賽、第9打席擊出首安，大聯盟官方社群也紛紛轉貼影片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。