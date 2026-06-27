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MLB／紅襪教頭也從3A晉升早就知道鄭宗哲 大讚守備3優點

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄭宗哲。 美聯社
鄭宗哲。 美聯社

2026世足賽

鄭宗哲本季轉戰紅襪隊後，今天迎來升上大聯盟的機會，繼去年4月在海盜隊後再度站上最高殿堂。紅襪代理教頭崔西（Chad Tracy）表示，鄭宗哲守備出色，他的守備範圍廣、臂力出色、傳球準確，「我之前在那裡（3A）執教，當然已經好好看過他了。」

鄭宗哲季外經歷一趟瘋狂的DFA之旅，最終才落腳紅襪，今年從3A展開賽季，因游擊手邁爾（Marcelo Mayer）左尺骨傷情進入傷兵名單，紅襪將鄭宗哲升上大聯盟，目前邁爾的傷情尚未有明朗的回歸時間。

崔西表示，左打的鄭宗哲預計會在面對右投時，獲得一些先發機會，面對左投時則可能派出蒙納史泰瑞歐（Andruw Monasterio），「這不會是每天固定的安排，我們會看看狀況交錯使用，擺上合適的陣容。」

談到鄭宗哲，崔西並不陌生，他從2022年起擔任紅襪3A教頭，今年在柯拉（Alex Cora）遭到解僱後，代理職務接下紅襪兵符，今年一開始正是在3A與鄭宗哲一起共事。

崔西表示，「我在下面執教時有機會仔細觀察他，真的是技巧非常、非常扎實的守備球員，擁有很大的守備範圍。他之前有在大聯盟的經驗，因此對此不會畏懼，他知道怎麼在這個層級比賽，所以他不會有問題的，他可以幫助到我們。」

紅襪 大聯盟 鄭宗哲

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