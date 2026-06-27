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MLB／首安出爐！鄭宗哲二壘打飛407呎 轉戰紅襪上大聯盟首戰就解鎖

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄭宗哲。 法新社
鄭宗哲。 法新社

2026世足賽

台灣好手鄭宗哲本季轉戰紅襪隊後，今天獲得升上大聯盟的機會，生涯首安也在同日報到，四局下面對洋基隊擊出深遠射牆二壘打，在生涯第4場出賽、第9打席擊出首安，大聯盟官方社群也紛紛轉貼影片。

鄭宗哲季外經歷4次DFA（指定讓渡）最終落腳紅襪，從3A展開今年賽季，今天因為游擊手邁爾（Marcelo Mayer）的傷情，紅襪將鄭宗哲升上大聯盟。

鄭宗哲前一次大聯盟之旅為去年4月，在海盜隊累積3場、7打席出賽，尚未敲出首安；今天披上紅襪戰袍站上大聯盟，面對洋基先發投手瓦倫（Will Warren），鄭宗哲擔任先發第九棒、游擊手。

鄭宗哲首打席在第二局無人出局、滿壘時上場，敲出二壘方向滾地球，前位跑者出局，但鄭宗哲進帳1分打點，第二打席則在第四局兩出局、壘上無人時，攻擊86.7哩變速球，打向中外野擊球初速101.5哩、飛行距離407呎，打在牆上反彈後形成二壘打。

鄭宗哲 紅襪 大聯盟

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